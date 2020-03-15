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Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
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Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!

Her yıl 14 Mart Tıp Bayramını tüm gün şenliklerle kutlayan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda bu yıl Covid-19 Virüsü dolayısıyla Dijital bir kutlama yaptı. 

15 Mart 2020 Pazar 21:11
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Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!

İSTANBUL

SUMRU AYDIN

Kurulduğu günden bu yana Tıp Bayramını Sevilen sanatçıların katılımı, tüm gün süren etkinlik ve konferanslar ile kutlayan Avrasya Hastanesi bu yıl sadece doktorlar ve hastane çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek konferans ve görüşmelerini dijital ortama taşıdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu, Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay ve İdari Amir Gönül Dilek ziyaretleri esnasında hastane doktorlarına çiçeklerini takdim ettiler. Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkmasında büyük emek ve katkısı olan, gece-gündüz demeden fedakarlıkla, sabırla, özveriyle çalışıp insan sağlığına kendini adamış tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun! 

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Sağlık NotlarıSumru AydınAvrasya HastanesiTIP BAYRAMIDİJİTAL KUTLAMAKORONOVİRÜS
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