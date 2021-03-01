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Avrasya Hastanesi’nde "Onkoloji Süreçleri" Konuşuldu

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfalarımızla her geçen hafta devam ediyoruz. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan "Onkoloji Süreçleri" konusundan bahsedeceğiz.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:08
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Avrasya Hastanesi’nde "Onkoloji Süreçleri" Konuşuldu

Biliyorsunuz ki ülkemizde ve tabii dünyada her geçen gün artan onkoloji rahatsızlıkları var. Bu hastalıktan kaybettiğimiz birçok kişi olduğu kadar kanser savaşını yenen milyonlarca kişilerde var. Hatta kansere yakalanıp onunla baş etmiş ünlüleri sayacak olursak Filiz Akın- Nazofareks Kanseri, Oya Başar- Meme Kanseri, Arzum Onan- Lenf Kanseri, Vahide Gördüm- Meme Kanseri, Yıldız Tilbe- Rahim Kanseri, Yılmaz Morgül- Cilt Kanseri, Nilüfer- Meme Kanseri, Özkan Uğur- Lenf Kanseri diye söyleyebiliriz. Dileriz ki kimse bu kanser hastalığına yakalanmasın ya da teşhisi konan tüm hastalar bu hastalıktan bir an önce kurtulsun. Herkese önce sağlık dolu bir hafta dilerim...

1999 yılında Zeytinburnu ilçesinde açılışı 9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel tarafından yapılan Avrasya Hastanesi, o günden bugüne hizmetleri ile büyük beğeni toplayarak büyüdü. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ilk ruhsatlandırılmış onkoloji merkezine sahip hastanelerinden olan bu hastane, hastane içinde onkoloji merkezini kuran kansere karşı mücadele eden bu konuda öncü ve örnek bir sağlık kuruluşudur. 

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu her tür kanser tedavisi için başvurulan, hastaların tüm tedavi aşamalarının gerekli tüm tetkiklerinin tek bir hastane içinde karşılandığı güvenilir sonuçlar elde edilen tam teşekküllü bir hastanedir. Seçkin medikal kadrosu, eğitimli tecrübeli hemşireleri ve ileri teknolojik cihazlarla büyük hizmet sunmakta. Kanser Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi olmak üzere üç koldan tedavi eden, teşhis ve tanı koymada, hızlı ve güvenli patoloji ve radyoloji ünitelerinden alınacak en doğru sonuçlarla tedavilerinize her branştan uzmanların katılımlarıyla vaka tartışması ve fikir alışverişlerinin yapıldığı onkoloji konseyleriyle karar vermekteler. 

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve facebook canlı yayınında Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay, Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Erdoğan, Radyoloji Uzmanımız Uzm. Dr. H. Murat Dikmen'in katılımı ile “Onkoloji Süreçleri” konulu panel gerçekleşti. Dijital panel ile gerçekleşen programd; onkolojik cerrahi, genel cerrahi uzmanı olarak hangi kanser türlerinde onkolojik cerrahi işlemler uygulandığı, cerrahi operasyon sonrası, kanser tanısında patolojinin yeri ve önemi, frozen, kanserin teşhisinde radyoloji, kanser teşhisinde görüntüleme cihazları, meme biopsi, kemoterapi, kemoterapi ilaç dozu ve seans aralıkları, kemoterapi ilaçlarının vücuttan tam olarak atılması, pandemi sürecinde kanser hastalarında tedavileri, onkoloji hastaları ve aşı, kanser tedavisinde radyasyon, radyoterapi öncesi hazırlıklar, ışın tedavisi gibi konular ele alındı. 

ONKOLOJİ HASTALARI COVİD- 19 AŞISINA DİKKAT! 

Kanser tedavisinde medikal onkolojinin önemine değinen Doç. Dr. Fatma Şen, “Kemoterapi, hasta tanı aldıktan sonra önce evrelerini belirleyip beraber yol alınır. Temel tüm kanserlerde ilerlemiş durumdayız. İlaçlı tedavilerde tekrarlama riskini azaltıyoruz. Her hastanın hastalığı farklıdır. Hastaya göre tedavi sıklığı ayarlıyoruz” derken, Covid- 19 aşısı onkoloji hastalarına, “%100 enfeksiyonu engellemeyen bir aşı. Daha önce herhangi bir aşıda alerjik reaksiyon göstermediyse olabilir fakat alerjik bir reaksiyonu varsa önermiyoruz” açıklamalarında bulundu. Hemen beraberinde Radyoterapi öncesi planlama hakkından söz eden Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, “Radyoterapide ameliyattan önce, tamamen tedavi amaçlı ya da riskten dolayı uygulanabilir. Ağrısız sızısız film çekilir gibi bir işlemdir. Planlama tomografisi çekilir. Bunun amacı tedaviyi 3 boyutlu görebilmek. Bu görüntü üzerinde hastanın planlanması yapılır” şeklinde açıkladı. 

ONKOLOJİ CERRAHİ KANSER CERRAHİSİDİR

Onkolojik Cerrahi ‘den söz eden Op. Dr. A. Kerim Özakay “Kanser cerrahisidir. Amacı tanısı konulan hastalara minimum travma ile kanserli hücreyi çıkaran bir bilim dalıdır. Meme cerrahisi, triod cerrahisi, kolon rektum kanserlerinin cerrahisi. Hasta geldiğinde önce muayene, tetkik istiyoruz. Hastaya tanı amaçlı görüntüleme tetikleri de kullanılarak tanı konulur. Hastanın tanısından sonra tedaviye karar verilir. Ameliyat öncesi tedaviye gerek olursa hastayı ameliyatlık duruma getirildiği zaman cerrahiye yönlendirilir” dedi. 

ÖNCE CERRAHİ SONRA RADYOLOJİ 

Kanser teşhisinde radyolojinin önemine değinen Uzm. Dr. Hasan Murat Dikmen, “Hasta önce cerrahiye başvurur daha sonra şüphelendiği bir şey olduğu taktirde radyolojiye yönlendirilir. Biyopsi alıp patolojiye gönderiyoruz” dedi ve Meme biyopsisi hakkında, "Lezyondan şüphe duyulduğu zaman kategorize ediliyor. Biyopsi gerekli görülürse ultrason eşliğinde gerçekleştiriliyor” diyerek konuştu. 

ÖNCE TANI SONRA AMELİYAT 

Kanser tanısında patoloji öneminin çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan, “Farklı örneklerle kanser tanısı koyuyoruz. Kanser zamanın çok değerli olduğu hastalık ve biz burada her işlemi gerçekleştiriyoruz. Ön tanıyı koyduktan sonra hastanın ameliyat şansı varsa bu materyali de inceliyoruz” açıklaması yaptı. Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, konuşmacı doktorlara teşekkür etti. 

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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