Avrasya Hastanesi’nde “Covid Aşısı” ve “Çocuklarda Aşı” Konuşuldu

İSTANBUL- Son 1 yıldır gündemde olan tek şey ne yazık ki yaşadığımız pandemi sürecidir. “Aşı bulunsun artık” diye hepimiz aynı dilekte bulunsakta aşının bulunmasıyla “Yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mı…” tedirginlikleri ile karşı karşıya kaldık. Avrasya Hastanesi uzman hekimleri covid aşısı noktasında aşının yaptırılmasını öneriyor.

İstanbul’daki birçok özel hastane içinde covid-19 hastalarına en çok hizmet verenlerin başında yer alan Avrasya Hastanesi toplumsal görevlerini sonuna kadar yerine getirerek, covid süresince Zeytinburnu’nda yatarak 2600 ve ayaktan 600, Gaziosmanpaşa’da yatarak 400 ve ayaktan 1200 toplamda Avrasya Hastaneler grubu olarak ise 5000lerde hastaya şifa olan Avrasya Hastaneleri gece gündüz hafta sonu demeden sağlık sunmak için seferber olan bir ekip birliğiyle hastalarını taburcu etti. Avrasya Hastanesi çalışanları bu süreçte, toplumun tüm sağlık sorunlarına duyarlı davranarak, destekleyici faaliyetlerde yer aldı. Yaklaşık 20.000 pcr testi laboratuvarlarında güvenli sonuçlarla çalışıldı.

Şimdi ise, aşının önemi konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı aşı randevu sistemleri MHRS (merkezi hekim randevu sistemi) ya da ALO 182 randevu sistemi ile randevu alırken hastanenizi seçme hakkınız var. Zeytinburnu Avrasya hastanesini seçerek, aşılarınızı ücretsiz olarak hastanede güvenle yaptırabilirsiniz. Ücretsiz aşı uygulamanız gerçekleşirken, aynı zamanda dilerseniz kısa süre içinde sonuç alacağınız antikor testlerinizi yaptırabilir bağışıklık durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal , İç Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Sedat Işık, Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Abbaslı “Covid-19 Aşısı Hakkında Merak Edilenler Ve Aşılanmanın Önemi” konulu panelde “Neden aşı olmalıyız? Ülkemizde ve hastanede hangi aşı uygulanmakta? Kimler aşı olabilir? Grup sıralaması öncelendirme neden yapıldı? Kronik kalp hastaları, açık kalp ameliyatı olanlar aşı olabilir mi? Hangi belirtiler olunca sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir? Korona virüs geçirenler aşı olacak mı? Aşı alerji yapar mı? Alerjik durumu olanlara önerileriniz var mı? Aşı kaç doz uygulanıyor ve dozların aralık süreleri nedir? Aşının yan etkisi var mı yan etki olursa ne yapmak gerekir? Hastaneye gelmekten korkanların ihmal edilen diğer hastalıkları için önerileriniz nedir?” gibi aşı hakkında en çok merak edilen sorular yanıtlandı. Canlı yayın konferans salonuna gelerek katılım gösteren Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve İşletme Direktörü İbrahim Urlu yayına katkı sağladı.

AŞININ DOZUNA DİKKAT!

Panelde, kalp hastalarının da muhakkak aşı olmasını söyleyen Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, “Kalp hastalarının muhakkak aşı olunması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz bir yan etkisi yok. Tedirgin olmaya gerek yok belki de çaremiz aşılanma ile beraber hep birlikte bu virüsten kurtulmak olacak” derken, Uzm. Dr. Ayşegül Navdar aşının dozu hakkında, “Aşı, 28 günlük ara ile 2 doz olarak uygulanır” şeklinde bilgi verdi.

KORONA HASTALIĞINI GEÇİRENLERDE AŞI OLACAK

Korona hastalığını geçirmiş hastalara, “Antikor negatifliği olan hastalarda hastalığı geçirmiş bile olsalar kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum” diyen Uzm. Dr. Kenan Abbaslı, “Hafif ve risk grubunda olmayan hastaları genel olarak ayaktan takip ediyoruz. Risk grubunda olan hastaları yatarak tedavi ediyoruz” dedi.

BU BELİRTİLER VARSA HEMEN HASTANEYE

Gribal enfeksiyona benzer bulgular ortaya çıkan korona hastalığı hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Sedat Işık, “Bunun yanında koku olmamama tat alamama da başlıyor. Benim önerim herhangi bir şikayet görüldüğünde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

4 Şubat Perşembe günü Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesil İçin Önceliğimiz Çocuk Sağlığı” programları kapsamında aylık olarak gerçekleşen Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde “Aşı Yaklaşımları” konulu panel gerçekleşti. Türkiye’de kıymetli ve önemli isimlerden Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı, Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu ve deneyimli Hemşiresi Türkan Avşar'ın katılımıyla gerçekleşen panelde “Çocuklarda Aşı Yaklaşımları” başta olmak üzere, yaşadığımız pendemi sürecinde çocuklarınızın sağlığı, kontrolleri ve aşıları ele alındı.

2021 ÇOCUK DOSTU BİR YIL OLACAK

“Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı bebek sahibi olmak gerekir” diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “2021 yılını çocuk dostu yılı ilan ettik.

Aşı ülkemizde sisteme oturmuş bir sistemdir. Ülkemizde çocuklar için genişletilmiş aşı programı uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

AŞILANMAYI İHMAL ETMEYİN

Aşılama hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ersin Sarı, ise, “Aşı en güvenli en ekonomik en etkili yöntemdir. Genişletilmiş aşı programına mutlaka uyulması gerekmektedir” dedi. Ardından pandemi döneminde yapmış olunan dijital panelleri içeren ve basına yansıyan haberlerin de yer aldığı video gösterimi yayınlandı. Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu katılımcı olan doktorlarımıza teşekkür etti.

ELİF HAYVALI