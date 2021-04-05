Avrasya Hastanesi’nde "Covid-19 ve Çocuklar" Konuşuldu

Biliyorsunuz ki ülkemizde ve tabii dünyada geçtiğimiz yıllardan beri süre gelen ardından normalleşme olarak kabul edilen şimdi de mutasyona uğrayan korona virüs büyük küçük hepimizi etkisi altına aldı. Artık dezenfektansız, maskesiz ve mesafesiz dolaşamaz olduk. Büyüklerimizin ve kronik hastalarımızın çok fazla etkilendiği bu hastalık çocuklarımızı da etkiliyor. Bazı çocuklarımız hafif atlatırken bazıları yoğun bakımlara kadar gidiyor. Bu süreçte de küçücük bedenlerinin haricinde psikolojileri de bozuluyor. Çocuklarımız bu hastalıkla uğraşırken bir yandan da ona moral vermek ve psikolojisini bozmamak elbette ki bizlere düşüyor. Dilerim ki bir an önce bu hastalık tüm dünyadan gider bizlerde eski halimize geri döneriz. Herkse önce sağlıklı hafta diliyorum...

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve facebook canlı yayınında “Bilinçli Aile ve Sağlıklı Nesil İçin Önceliğimiz Çocuk Sağlığı” programları kapsamında nisan ayı Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, Enfeksiyon Hemşiresi Gülhan Seçilmiş'in katılımıyla “Covid-19 ve Çocuklar” konulu dijital panel gerçekleşti.Panelde; Covid-19’un çocuklar üzerindeki etkisi, ruhsal yönden olumsuz etkileri, Covid-19 aşısını ve merak edilenleri gündeme geldi.

TÜM ÇOCUKLAR, 23 NİSAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

“Bu ay konumuz ‘Covid-19 ve Çocuklar’ yaşadığımız pandemi sürecinde bu hastalığın çocuklara ilişkin bulaş durumu, ölüm riski durumu, çocuklara covid aşı durumu çok merak edildi. Covid 19 un pig yapması ve son zamanda çocuklarda da görülmesi sebebiyle de bugün bu konuya ilişkin önemli hususlara değinerek aileleri bilgilendireceğiz” sözleriyle açılış konuşmasının yapıldığı panelde; 23 Nisan Çocuk Bayramı da hatırlanarak çocuklarımıza olan şükranlar dile getirildi.

ŞİMDİDE MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

“Covid mutasyonlar nedeniyle ülkemizde çok büyük oranda sayısı arttı” diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu “Koruyucu sağlık her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDAKİ TABLO

Koronavirüs çocuklarda hafiften ağıra göre şu durumlarla gerçekleşiyor;

Sessiz Enfeksiyon: Herhangi bir klinik semptom ve bulgu olmadan ve göğüs görüntüleme sonuçları normalken, 2019-nCoV nazofaringeal sürüntünün pozitif olduğu vakalardır.

Hafif Enfeksiyon: Ateş, yorgunluk, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır. Fizik muayenede farenks tıkanıklığı ve oskültasyon anormallikleri görülmez. Bazı vakalarda ateş olmayabilir veya bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sadece sindirim semptomları olabilir.

Orta Enfeksiyon: Sık ateş ve öksürük (çoğunlukla kuru öksürük, ardından balgamlı öksürük); bazılarında hırıltı olabilir, hipoksi nefes darlığı hızlı nefes alıp verme yoktur

Şiddetli Enfeksiyon: Ateş ve öksürük gibi erken solunum semptomları ile ishal gibi gastrointestinal semptomlar eşlik edebilir. Hastalık genellikle yaklaşık bir haftada ilerleyerek solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar.

Kritik Enfeksiyon: Çocuklar hızla çoklu organ yetmezliğine, akut solunum sıkıntısı sendromuna veya solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ayrıca şok, ensefalopati, kalp ile ilgili sorunlar veya kalp yetmezliği, kanda pıhtılaşma sorunları ve akut böbrek yetmezliği olabilir. Organ disfonksiyonları hayatı tehdit edici olabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Covid-19 virüsü bulaşan çocuklarda erişkinler gibi öksürük, ateş, kas ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı olabilmekle birlikte iştahsızlık, burun akıntısı, karın ağrısı, çarpıntı, göğüs ağrısı, bulantı kusma, ürtiker benzeri cilt döküntüleri gibi nonspesifik şikayetlerin görülebilirken, tat ve koku kaybının daha geç çıkan bulgular olabilir. Aileler şuna dikkat; nefes darlığı hızlı nefes alıp verme veya zor nefes alıp verme, göğüs ağrısı göğüste sıkışma hissi çarpıntı, bilinç değişikliği uykuya eğilim (uyanamama veya uyanık kalamama), dudaklarda ve yüzde morarma, şiddetli karın ağrısı ve dolaşım bozukluğu şok bulguları acil uyarıcılardır.

ÇOCUKLARIMIZ HAREKET ETSİN

“Covid’den dolayı çocukların eğitim aktivitelerinin bozulması ve düzeninin bozulması çocuklarda da yetişkinlere benzer bulgular çıkıyor. Eğitimde covid sebebiyle çocuklarda kesintiye uğradı. Çocuklarda fiziksel aktivite azaldı” şeklinde konuşan Uzman Dr. Mehmet Ali Talay; mutlaka günde en az 1 saat kadar egzersiz yaptırılabilir. Hafif sporlar tercih edilebilir. Egzersiz yaşam çocuklarda uyku düzenini bile etkiliyor kimi zaman pandemi sonrası bütün çocukların mutlaka göz doktoruna gidilmesi önerliyor. Henüz dünyada çocuklar için covid aşıdı başlamadı. Çocuklarda genel aşılarda da aksama oldu ve bu çocuklarda ciddi bir problem. %30 civarında aşı oranlarında azalma görülüyor” sözlerini kullandı.

KENDİ KORKU VE KAYGILARIMIZI ÇOCUKLARA AKTARIRKEN DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR;

• Endişeli ve sıkıntılı hissetmenize neden olabilecek haberleri izlemekten, okumaktan veya dinlemekten kaçının.

• Temel planlarınızı yeniden hazırlamak, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak ve pratik adımlar öğrenmek için güvenilir kaynaklardan bilgi alın.

• Gün içerisinde yalnızca belirli saatlerde, bir veya iki kez salgınla ilgili yeni haberleri takip edin.

• Salgın hakkında ani ve neredeyse sürekli haber akışı takip etmek, daha fazla endişelenmenize neden olabilir.

ENFEKSİYON KOMİTESİ TAM TEŞEKKÜLLE HİZMETİNİZDE

Enfeksiyon komitesi olarak tüm güncel yaklaşımları değerlendirdiklerini söyleyen Enfeksiyon Hemşiresi Gülhan Seçilmiş ise; “Çocuklarını gönül rahatlığı ile hastanemize getirebilirler. Pandemi döneminde tüm ameliyatlarımızı uyguluyoruz. Eğer hastaneye gelmekten çekinirseniz çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz” dedi.

Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, konuşmacı doktorlara teşekkür etti.

HABER: ELİF HAYVALI