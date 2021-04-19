Avrasya Hastanesi’nde “Çocuk Sağlığı” Konuşuldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Dünün çocukları bizler, bugünü ve geleceğin çocuklarına umarım güzel bir ülke bırakırız. Tüm dünyayı saran korona sebebiyle maalesef ki istediğimiz gibi kutlayamadığımız bu çocuk bayramını dilerim gelecek senelerde en iyi şekilde telafi ederiz. Aslında çocuklarımıza her günü armağan edip her gün onları geleceğe hazırlamalıyız. Ben de başta kendi oğlum Ali Kemal olmak üzere tüm çocuklarımıza iyi ki varsınız diyorum. Sağlıkla dolu günleriniz olsun…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde ve #Facebook canlı yayında bu hafta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Ersin Sarı ve Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay ile beraber “Çocuk Sağlığı” konulu dijital panel yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla özel olarak gerçekleştirilen canlı yayında çocuklar için önemli konulara değinildi.

Dijital panel ile gerçekleşen programda; bebeklerde sık görülen göğüs hırıltısı, bebeklerde görülen gaz sancısı, çocuklarda görülen mevsimsel hastalıklar, ishal, bronşit, alerji gibi hastalıklar hakkında kısa bilgiler ve covid döneminde ihmal edilen aşılar ve kontroller hakkında bilgi verilirken, yeni doğan taramalarında amaç nedir ve ihmal edilmemesi gereken tarama testleri, bebekler yeni doğan ünitesine hangi hallerde yatırıldığı, havale, çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklara değinildi.

Program sunucusu Gönül Dilek açılış konuşmasında, “Nisan ayının tam ortasındayız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na çok az bir zaman var. Öncelikle Avrasya Hastanesi olarak tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyor, onlara sağlık barış başarı mutluluk ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya diliyoruz. Gülen yüzlerine yaş değmesin istiyoruz çünkü toplumun en kıymetli varlıkları çocuklarımız. Hepsi yarının doktoru, mimarı, öğretmeni, hemşiresi, hatta devlet adamı ya da bilim adamı olacaklar ve bugün eminiz burada doğmuş birçok çocuğumuz büyüyüp topluma insanlığa faydalı işler yapıyorlar ve yapacaklar. 22 yıl önce daha anne karnından itibaren hem anneyi hem bebekleri, çocukları takibe alarak sağlıklı gelişim süreçleri için, kaliteli bir doğumla dünyaya gelmeleri için anneler ve ailelerle el ele verdik.

Avrasya Hastanesi olarak yıllar süren topluma karşı duyarlılık ilkemizle yetişkinler dahil, çocuk sağlığı paneli olduğu için çocuklar için yaptığımız sosyal projelere değineyim, sayısız okullara doktorlarımızla katıldık ve onlara ışık tutacak geleceğe yönelik seminerler verdik. Onlarla tam 4 büyük çocuk şenliği gerçekleştirdik. Dev bir alanda, parklar kurduk, çekilişlerle hediyeler dağıttık, sanatçılar davet ettik. Çocuk şenlikleri kapsamında onlarım kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sunan kişi ve kurumları düzenlenen anketler sonucunda plaketle onlar adına ödüllendirdik. Onların fikirleri bizim için hep önemliydi. 4 toplu sünnet şöleni gerçekleştirdik. Erkekliğe ilk adımlarını büyük bir yürek ve cesaretle Avrasya’da attılar. Çocuk haklarının sesi olduk düzenlediğimiz etkinliklerle onların haklarını savunduk. En önemlisi de onlar için çok kıymetli 2 çocuk hastalıkları uzmanımızla, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla yıllardır hizmet veriyoruz” dedi.

Ardından devam ederek, “pandemi dolayısıyla onları bir süredir bir araya toplayamıyoruz, ama dijitalden bunu sosyal sorumluluk edinmenin vermiş olduğu bilinçle hareket ediyoruz. Servislerimizde ileri düzeyde kaliteli hizmetler sunuyoruz. Medikal kadroya zaten özen gösterdiğimizin resmi şu an ekranlarınızda. Doğum sonrası yenidoğan ünitesi her yerde yok bildiğiniz gibi, doğum gerçekleşecek bir hastanede bu çok önemli bir yer ediniyor aslında. Üstün donanımlı özelliklere sahip yenidoğan ünitemizde bebeklerimizi kontrol altına aldık. Avrasya Hastanesi’nin en büyük özelliklerinden biri hastalarına karşı ilgili, sevgi dolu ve nezaketli yaklaşımıdır. Doğru ve güvenilir tıbbi tedavilerinizin yanında ihtiyacınız olacak şey çocuklarınıza gösterilen şefkatli bir yaklaşım. Doktorlarımız, hemşirelerimiz tüm sağlık ekibimizin en az sizin kadar onlara hassasiyetle yaklaştığını bir kez daha bilmenizi isteriz. 22 yıldır kadın hast.ve doğum hizmetleri için, çocuk sağlığı polikliniklerimiz için takiplerinde tedavilerinde güven duyarak bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşmasını bitirdi. Bu yayını izleyerek gelenlere, çocuk hasta poliklinikleri 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel muayene sonrası tüm tahlil ve tetkikler için 30 Nisan’a kadar indirim gerçekleşiyor.

“Çocuklarınızın Tedavilerini Aksatmayın”

Bebeklerde görülen gaz sancısı hakkında konuşan Uzm. Dr. Ersin Sarı “15 günlükten sonra başlayan 4 ayda kaybolan ağlama krizleri oluyor. 1-2 saat sonra kendiliğinden düzeliyor. Nedeni çok bilinmiyor. Altta yatan birçok sebep olabilir. Bebeği sakinleştirmek önemli. Karına masaj yapılabilir veya ayakları sıcak tutulabilir” dedi Göğüs hırıltısı hakkında kısaca konuşan Sarı, “Doğum anında bebekler solunum sıkıntısıyla doğabiliyor. Birkaç saat sonra bebeklerde geçebilir. Nedeni tam anlamıyla belli değildir. Covid döneminde biz çocuklarımıza rahatlıkla hizmet verdik. Tedavilerinizi aksatmayın” diyerek sözlerini bitirdi.

“Aileler, Çocukların Nefeslerine Dikkat Etsinler”

Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tedavilerden söz eden Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, “Bazı çocuklar erken doğdukları için buna ihtiyaç duyarlar. Solunum sıkıntısı mikrop kapmış ya da birçok problemi olan bebekler yoğun bakımda kalır. Birkaç bölümden oluşur yoğun bakım” dedi. Havale hakkında bilgi veren Dr., “Beyindeki birtakım dışardan gelen etkenler. Ailenin yapacağı çocuğun nefesini kontrol etmek, dilinin kayıp kaymadığını kontrol etmek ve daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak” şeklinde açıkladı.

ELİF HAYVALI