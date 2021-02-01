Avrasya Hastanesi’nde ‘Beyin Cerrahisi ve Fizik Tedavi’ Paneli Yapıldı

Fıtık konularından bahsederken aklıma hemen vatani görevini yaparken GATA’da bel fıtığı ameliyatı geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, geliyor. Ünlü komedyen tekrardan fıtık ameliyatı olduğunda “Bu fıtık beni fıtık etti. Neler çektim” demişti. Herneolursa olsun vücudumuzun neresinde ağrımız acımız varsa canımızı orada yaşıyoruz. Hepinize önce sağlıkla dolu bir hafta dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beyin Cerrahı Uzm. Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Şenay Şıldır’ın katılımcılığı ile ‘Beyin Cerrahisi ve Fizik Tedavi’ paneli gerçekleşti.

Dijital panel idari amir Gönül Dilek’in açılış konuşması ile başlayan programda başta bel fıtığı, bel fıtığı belirtileri, bel fıtığında tanı ve teşhis, bel fıtığı tedavisi, ameliyat sonrası iyileşme sürecinden, boyun fıtıkları, boyun veya bel fıtıklarında ameliyat öncesi ya da sonrası fizik tedavi, pandemi nedeniyle fizik tedaviye gelmeyen hastanelere gelmekten korkan hastaların yapması gerekenler konuşuldu.

“Sağlığımızdan Daha Kıymetli Bir Şey Yok ”

Bugüne kadar panellerle ara vermeden sağlık bilgileri sunan ve sunmaya devam eden Avrasya Hastanesi; genel cerrahi, onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, kalp sağlığı paneli ve daha birçok panel derken bugünde birbiriyle yakın bağlantılar halinde olan iki branşı bir araya getirdi. Beyin cerrahi ve fizik tedavi branşlarımızdan hocaların anlatımlarıyla ortak bir yayın yapıldı.

“Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir” prensibiyle 22 yıldır şifa kapılarıyla milyonlarca hastaya kaliteli sağlık hizmeti sunan Avrasya Hastanesi edindiği misyonla her daim toplum sağlığını önemseyen hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı etik, etkin ve verimli kaliteli sağlık hizmetlerinin tercih edilir merkezi olmuştur. Yenilikçi ve ileri teknolojiyi takip eden Avrasya Hastanesi ulusal ve uluslararası birçok toplumsal kitleye ulaşmıştır.

"Her Ağrının Çözümü Ameliyat Değildir"

Bel fıtığı ve belirtileri ile ilgili konuşan, Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu, “Vücudumuzun desteğini oluşturan omurcukların omurilik kanalına doğru baskı yapması. Belde görülürse bel fıtığı, boyunda görülürse boyun fıtığıdır” şeklinde açıklayarak ekledi;

Teşhis: Önce anemnez alıyoruz. Fizik muayenesi yapıldıktan sonra tanı için gerekli incelemeler yapılmaktadır. MR ve röntgen gibi tetkikler yapılıyor gerekli görülmesi durumunda tomografi de istemekteyiz.

Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?

Her ağrının çözümü ameliyat değildir. Ameliyat ön planda gözükse de mikro cerrahi uyguladığımız birçok ameliyat var.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Ameliyatlık bel fıtığı tedavi edilmezse ağırlaşmışı söz konusu olur. Ayak tabanı düşebilir. Kasıkta uyuşukluk, idrar kaçırma gibi durumlar ortaya çıkar. Ve bu da acil müdahale gerektirir.

"Boyun Fıtığını Dikkate Alın"

Boyun fıtığı ve belirtilerinden söz eden Uzman Dr. Şenay Şıldır ise, “Boyun fıtıkları doğumsal sorunlar sebebiyle de oluşabilir. Yaşa bağlı olarak olabilir. Tramvalardan, düşmelerden ve fiziki çalışma koşullarından da kaynaklanabilir.

Ameliyatlık bir durum var ise beyin cerrahisine yönlendiriyoruz. Ancak cerrahi yok ise fizik tedavi öneriyoruz. Pandemi nedeniyle fizik tedaviye gelemeyen hastalar için iyileşmeleri gecikti ve iyileştirmekte de zorlanıyoruz. Mutlaka zamanında tedaviye gelmemeleri ve geciktirmemeleri gerekir. Aksi halde iyileşme de iyileştirme de gecikecektir” diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmanın ardından teşekkürler sunuldu.

ELİF HAYVALI