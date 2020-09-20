AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YENİLENDİ! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Çalışmaları bizzat yerinde gördüğüm için şunu söyleyebilirim tam da beş yıldızlı Otel şıklığında ve konforunda olmuş. İçeri girdiğinizde klasik hastanelerin o kasvetli havasından çok şifa bulmaya geldiğiniz psikolojisiyle zaten daha girişte iyileşmeye başlıyorsunuz. Bu da bir hasta için çok önemli. Neden? Çünkü öncelikle psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmeliyiz. Bunun için tasarımından yapım aşamasına emeği geçen herkesi kutluyorum. Daha fazla hastanın kapıdan içeri girdiği anda şifa bulacağından emin olduğu nice güzel günler diliyorum. Maske + mesafe konusunda tekrar uyarmaktan başka bir çaremiz olmadığını da ekliyorum. Herkese sağlıklı haftalar dilerim.

Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, Ulusal ve Uluslararası düzeyde kaliteli, bilimsel, etkin, etik, verimli sağlık hizmeti sunmayı misyon edinen, merkezi ve ulaşım yönünden kolay ulaşılabilir konumlarından biri olan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor!

Sağlık hizmetindeki seçkin medikal kadronun yanı sıra modern ve yenilenen teknolojiye uygun cihazları seçerek hastalıkların teşhis ve tedavisi en doğru şekilde planlanmaya devam ediyor.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu ana girişinde bulunan lobide, özel tasarlanmış döner kapıdan içeriye girildiğinde hastaları beyaz bir mimari ve günışığı rengi karşılayarak ferahlık sağlıyor. Hastane girişinin tam ortasında bulunan karşılama ve hasta kabul bankosu kapıdan içeri giren, merdivenden ve asansörden inen her hastaya kolaylıkla ulaşmak için en göz alıcı konumda hizmet ve yön veriyor.

Lobi ve bekleme alanları daha konforlu hale getirilerek büyütüldü. Lobideki bekleme alanları hastaları ağırlarken büyük ekran özel televizyon sistemi ile tüm hizmetler ve doktorlar video eşliğinde tanıtılıyor.

Hastane Laboratuvarı zemin katta özel olarak tasarlanan alanda, üst düzey cihazlarla donatılarak hizmet vermeye başladı. Hastalar laboratuvar alanına acil servisten, hastane girişinden ve polikliniklerden artık daha kolay ulaşıyorlar. Cam alanda kurulu şık bir görselle hizmete sunulan laboratuvar alanı sayesinde hastalar sonuçlarını sonuçlarınızı beklerken laboratuvarın içini kolaylıkla görebilecek ve bu sayede ekibin çalışma hızını da fark edebilecekler.

Hasta odalarında hasta ve yakınları için konforu ön plana çıkarmaya fazlasıyla gayret gösterildi. Işıklandırmalar ve perde tasarımları hastaların kendini hastanede değil, evinde gibi düşünmesini sağlayacak konseptte hazırlandı. Oda içlerine hasta ve doktor hijyeni düşünülerek lavabolar eklendi. Oda içlerindeki TV ekranları büyütüldü. Havalandırma ( ısıtma & soğutma) sistemi son teknoloji ile yenilendi. Banyo içleri baştan aşağı yeniden yapılandı ve bu yapılanmanın tüm aşamaları engelli hastaları da düşünülerek tasarlandı.

Kafeterya alanları genişletilerek, oturma alanları daha konforlu hale getirilerek sunulan yiyecek ve içecek çeşitleri arttırıldı. Önü yeşilliklerle çevrili bir alanda hastalar daha şık bir konseptte ağırlanıyor.

Çağrı merkezi hastalara gerekli bilgi, destek ve randevu hizmelerinde en hızlı ve kolay şekilde hizmet veriyor. Çağrı merkezi temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası hızlı bir şekilde randevu alabilir ve hizmetler hakkında detaylı bilgiye ulaşılıyor.

Tüm branşlar mevcut olmakla ve tercih ve edilmekle beraber özellikle Onkoloji Merkezinde (Radyasyon Onkoloji, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji), açık ve kapalı kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC (Kalp ve Damar Cerrahisi) Ünitesinde, Kardiyoloji Ünitesinde girişimsel her tedavi başarıyla uygulamaktadır. Bu alanda teşhis ve tedavilerde hastalara kaliteli ve etkin hizmet için cihazların yeniliği takip edilmektedir.

Türkiye’nin 2019 yılı “500 Büyük Hizmet İhracatçısı ”araştırmasında Avrasya Hastaneler Grubu, Urlu Sağlık Hizmetleri A.Ş olarak tüm hizmet sektörleri içinde ilk 500 firma arasında 374. oldu. Sağlık hizmetleri sektöründe ciro bakımından 13., hasta sayısı bakımındanda 6.sırada yer aldı. Ayrıca Avrasya Hastaneler Grubu T.C Sağlık Bakanlığı tarafından Uluslararası Sağlık Turizmi yetkinlik kriterlerine uygun görülerek ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi”ne sahip olmaktadır.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yenilenen modern mimari ile hastalara hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hasta ve hasta yakınlarından, doktor ve sağlık çalışanlarından yenilenen alanlar ile ilgili güzel dileklerini almış olmanın mutluluğu yaşanıyor