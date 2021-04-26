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Avrasya Hastanesi'nde Ramazan Ayı’nda Dikkat Edilmesi Gerekenler Sıralandı

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi “Sağlık Notları” sayfamız sizlerin de ilgisiyle devam ediyor. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleşen “Ramazan Ayı’nda Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar ve Beslenme” konularından bahsedeceğiz. 

26 Nisan 2021 Pazartesi 01:19
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Avrasya Hastanesi'nde Ramazan Ayı’nda Dikkat Edilmesi Gerekenler Sıralandı

İslam alemimizin en değerli ayı olarak kabul edilen “11 Ayın Sultanı” dediğimiz Ramazan geldi geçiyor bile… Bu Ramazan ayı her Ramazan’ın aksine, kalabalık iftarlardan, teravih namazlarından ve sahur gezmelerinden uzak geçse de biz yine bir şeklide sağlıklı olmanın en değerli şey olduğunu vurguluyoruz. Korona’nın etkisi altında olmakla beraber ne kadar evlerimizde rahatça oruçlarımızı tutabilsek de uzun süredir sürekli yeme alışkanlığımızdan bu Ramazan’da ağır yemeklere ve hamur işlerine maalesef ki devam diyoruz. Her geçen yıl “Nerede O Eski Ramazanlar” dediğimiz bu manevi ayımız dilerim en kısa sürede o eski gönlün tatmin edici günlerine döner. Herkese önce sağlıklı günler dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde ve #Facebook canlı yayında bu hafta Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, İç Hastalıkları Uzman Uzm. Dr. Sedat Işık, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Büşra Çengel‘le beraber  “Ramazan Ayında Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar ve Beslenme” konulu dijital panel yapıldı. Kalp hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, böbrek hastaları için dikkat etmeleri gereken noktalara değinildi. 

Ramazan Ayı’nın Önemi Büyük

Program sunucusu Gönül Dilek açılış konuşmasında, “Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine mübarek olsun diyelim yeniden, hemen hemen yarısını geride bıraktık hatta, en çok merak edilenler de ilaç kullananlar, kalp hastalığı olanlar, nasıl beslenmeliyim, oruç tutabilir miyim diyenler oldu. Bu yayında hepsinin cevabını vereceğiz bugün sizlere… Başarılarıyla tanınmış, birçok hastanın kalp sağlığı için tercih ettiği kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, Oruç, sağlıklı insanları kalp hastalıklarından koruyor sık söylenenler arasında doğru mudur? bu konudaki görüşünüz? Kalp hastaları oruç tutabilir mi?  Riskli midir? Kalp hastaları ya da bu risk altında olanlar oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Oruç tutarken kalp hastalarının ilaç tedavileri nasıl düzenlenmelidir? Covid- 19 dönemi kalp hastalıklarında bir artış oldu mu? İzleyicilere kalp krizi veya oluşacak kalp hastalıklarına karşı önerileriniz nelerdir?

Mesleğine yıllarını vermiş tecrübeli ve başarılı bir isim yanımda, iç hastalıkları Uzm. Dr. Sedat Işık, diyabet hastaları oruç tutabilir mi? Diyabet hastaları Ramazan’da nelere dikkat etmelidir, tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Tansiyon hastalarına önerileriniz? Sıvı tüketimi bildiğimiz kadarıyla böbrek hastaları için önemli rol oynuyor. Böbrek hastaları için ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Mide hastalıkları olanlara ramazanda önerileriniz ne olur nelere dikkat etsinler. Ramazan’da yasaklar evde durmak derken vücut hareketsiz kaldı bu hareketsizliğin beraberinde getireceği hastalıklar var mıdır? Önerileriniz?

Zayıflamak isteyenlerin ve sağlıklı beslenme programına geçmek isteyenlerin doğru adresi Dyt. Büşra Çengel, sağlığımız için ideal bir sahur menüsü nasıl olmalıdır? Sağlığımız için ideal iftar menüsü nasıl olmalıdır? Tatlı tüketiminde önerileriniz nedir? Gün içinde yaşanan kahve krizleri sonrası iftar sonrası çay kahve tüketimi için önerileriniz. Ramazan’da vücudumuzun günlük su ihtiyacını karşılamak için neler yapılabilir? Bayram sonrası hızlı kilo vermek için örnek bir detoks tarifi verelim ekrana yansıtacağız." şeklinde konuştu. 

“Oruç Tutmanın Kalp Dahil Birçok Organa Yararı Var”

Oruç tutarken nelere dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Habib Çil, “Kullanılan ilaçlar bundan etkilenir mi en önemlisi bu. Buna dikkat etmek gerekir. Mutlaka bir kontrol yaptırılması gerekir. Orucun kalp sağlığı dahil vücutta tüm hastalıkların iyi yönde etkilediği gibi bir döngü var. Vücutta ki bazı toksinleri bir nevi enerjiye dönüştürüp vücuttan atması” şeklinde bilgi verdi. 

“Tansiyon Hastası Oruç Tutabilir”

Diyabet Hastalarının oruç tutması tutarsa nelere dikkat etmeli konuları hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Sedat Işık Diyabet, “Ramazan ayında etkilenmesi yüksek bir hastalık. Beslenmeyle alakalı olarak kontrolü gereken bir hastalık ama her hastada aynı şekilde seyretmeyebilir. Mutlaka kontrollerden geçilmesi gerekir. dedi. Ardından tansiyon ve böbrek hastalarının oruç tutması hakkında, Tansiyon hastalarında orucun olumsuz etkisi olmadığı gibi olumlu etkisi görülüyor yapılan çalışmalara göre. Hastaların önemli bir kısmını hafif böbrek yetmezliği olan hastalarında oruç tutmasında bir sakınca görülmemektedir” dedi. 

 

“Sahurda Kahvaltı Yapılmalı” 

Panelde Diyetisyen Büşra Çengel oruç tutan kişilere iftar ve sahur menü örneği verdi. Örnek iftar menüsünde yarım tavuk göğüs eti, bademli pilav, bol yeşillikli salata ve haşlanmış brokoli yer alıyor. Sahur da ise, hafif kahvaltılıkları öneren Çengel, bir haşlanmış yumurta, biraz beyaz peynir, bir tutam örgü peynir, iki kayısı iki ceviz içi, üç beş adet zeytin, domates, salatalık ve maydanoz ile hazırlanmış kahvaltı tabağını örnek gösterdi. 

Oruç tutamayan kişilere iki günlük detoks programı verdi işte o liste;          

ÖRNEK GÜNLÜK YEMEK LİSTESİ

KAHVALTI: 09.00  

2 dilim ananas

1 adet haşlanmış yumurta

8 badem 

Dereotu, Maydanoz 

2 adet etimek 

ARA: 11:00     1 fincan yeşil çay 

ÖĞLE: 13.00-13.30  

4 köfte (120 gr)

Lor peynirli Roka salatası veya Mevsim salata

1 su bardağı ayran 

ARA: 15.00   2 dilim ananas  

AKŞAM: 19.00-19.30  

Doyana kadar Mantar Veya Ispanak Sote 

1 kâse yoğurt 

GECE: 21.00    1 bardak tarçınlı kefir veya süt + 2 ceviz  

HERGÜN 2.5-3 LT SU

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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