Avrasya Hastanesi'nde “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri” Ele Alındı 

Biliyorsunuz ki Konya' da 520 gram olarak dünyaya gelen ve 142 gün boyunca kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve sadece anne sütü ile beslenen Dilber Nisa bebeği günlerdir hepimiz merakla bekliyorduk ki mutlu haber geldi, taburcu olduğu açıklandı. Bende minicik bedenleriyle dünyaya erkenden gözlerini açmak zorunda kalan bütün prematüre bebeklerimizi o kocaman yüreklerinden öpüyorum.

Geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi'nde “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri" konusunu ele alan başta Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu hocamız ve Avrasya Hastanesi'nin değerli hekimleri detaylarıyla prematüre bebeğin yaşamını ele aldı. Gelin detaylarıyla göz atalım;

Avrasya Hastaneler Grubu tarafından aylık olarak Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde yapılan “Bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı” programlarının bu ayki programı Zeytinburnu'ndaki Avrasya Hastanesi'nde ve Avrasya Hastaneler Grubu canlı yayını olarak gerçekleşti.

"Değerli Doktorlar ve Katılımcılar"

“Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri”nden bahsedilen programda Türkiye’de sayısı çok az denecek kadar kıymetli olan Neonatolog ve Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Avrasya Hastaneler Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak, Çocuk Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Ersin Sarı, Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Gülseren Kalak, Diyetisyen Asena Özdemir ve konuşmacı annelerden Av. Gamze Gökçe Pilevne, Memnune Elçi yayında olan kıymetli isimler arasındaydı.

"Burada Doğan Birçok Prematüre Bebeklerimiz Şimdi Kocaman Adam Oldu"

"Avrasya Hastaneler Grubu olarak anne ve bebek sağlığı konusunda her türlü donanıma ve tercih edilir bir medikal kadroya sahibiz. Doğum öncesi ve sonrasında gerekli olabilecek tüm hizmetlerimiz en kaliteli haliyle birçok gebenin kaliteli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmesinde rol oynadı. Yıllardır bu alanlarda göstermiş olduğumuz başarılar tavsiyelere, tavsiyelerle de güzel ailelerle tanışmamıza sebep oldu. Burada doğan tüm çocuklarımıza selam olsun. 22 yıldır tüm branşlarda olduğu gibi kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları servislerimiz ve polikliniklerimizde olağan üstü başarılar göstererek çevrede, İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyada tercih edilir, güvenilir bir sağlık kuruluşu olduk" diyen Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Birçok gebenin yaşadığı problemlerden olabiliyor, erken doğumla birlikte gelen prematüre bebekler, yada diğer yeni doğan problemleri bugün hepsine tecrübeleri ile değinecek değerli hekim ve hemşirelerimiz. Burada birçok prematüre bebeğimiz oldu şimdi birçoğu genç adam, başarılı kızlar oldular, birlikte yol kat ettiğimiz aileler var hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Dünya standartlarında donanıma sahip yeni doğan yoğun bakım alanlarımızda sevgi dolu hemşirelerimiz de en az sizler kadar bebeğinize sevgi ile yaklaşıyor bunu unutmayın. Her tedavi bitimi bu kapılarda mutlu anlara kavuşmalara şahit oluyoruz. Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bebek, kaliteli bir doğum hizmeti için hastanelerimizi ve birbirinden başarılı hekimlerimizi tercih edebilirsiniz" şeklinde sözlerini bitirdi.

"Her Bebeğe Ayrı Sevgiyle Bakıyoruz"

“Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri” hakkında detaylı içerikli anlatımını yapan Avrasya Hastanesi’nin kıymetli hekimleri, prematüre bebeğin yaşama bağlılığını, gücünü, hayata tutunuşunu en güzel dille anlatırken değerli ebeveynlere de bilgiler verdi. Ayrıca Avrasya Hastanesi’nde doğan her bebeğe olduğu gibi prematüre bebeğe daha da özenle ve ilgiyle baktıklarını aktardılar.

Avrasya Hastanesi'ne Teşekkürler

“Bilinçli aile sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı “programları kapsamında Çocuk hakları ve yenidoğan sağlığı konulu canlı yayınlar gerçekleştirildiği bu programda hazırlamış olan videolar izlendi. Konuşmacı olarak katılan doktorların da anneler ve anne adaylarına faydalı bilgiler sunduğu programda hastane yönetimine de bu olanakları insanlarla buluşturduğu için ayrıca teşekkür edildi. Sizler de sağlıklı gebeler, sağlıklı bebekler, kaliteli bir doğum geçirmek için Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz...

ELİF HAYVALI