Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
kapalı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
439.096
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrasya Hastanesi'nde “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri” Ele Alındı 

Değerli okuyucularım yeni yılla beraber başladığım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamın ikincisini sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri" konusundan bahsedeceğiz.

10 Ocak 2021 Pazar 18:02
11 Okunma
Avrasya Hastanesi'nde “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri” Ele Alındı 

Biliyorsunuz ki Konya' da 520 gram olarak dünyaya gelen ve 142 gün boyunca kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve sadece anne sütü ile beslenen Dilber Nisa bebeği günlerdir hepimiz merakla bekliyorduk ki mutlu haber geldi, taburcu olduğu açıklandı. Bende minicik bedenleriyle dünyaya erkenden gözlerini açmak zorunda kalan bütün prematüre bebeklerimizi o kocaman yüreklerinden öpüyorum. 

Geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi'nde “Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri" konusunu ele alan başta Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu hocamız ve Avrasya Hastanesi'nin değerli hekimleri detaylarıyla prematüre bebeğin yaşamını ele aldı. Gelin detaylarıyla göz atalım;

Avrasya Hastaneler Grubu tarafından aylık olarak Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde yapılan “Bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı” programlarının bu ayki programı Zeytinburnu'ndaki Avrasya Hastanesi'nde ve Avrasya Hastaneler Grubu canlı yayını olarak gerçekleşti. 

"Değerli Doktorlar ve Katılımcılar"

“Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri”nden bahsedilen programda Türkiye’de sayısı çok az denecek kadar kıymetli olan Neonatolog ve Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Avrasya Hastaneler Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak, Çocuk Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Ersin Sarı, Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Gülseren Kalak, Diyetisyen Asena Özdemir ve konuşmacı annelerden Av. Gamze Gökçe Pilevne, Memnune Elçi yayında olan kıymetli isimler arasındaydı.

"Burada Doğan Birçok Prematüre Bebeklerimiz Şimdi Kocaman Adam Oldu"

"Avrasya Hastaneler Grubu olarak anne ve bebek sağlığı konusunda her türlü donanıma ve tercih edilir bir medikal kadroya sahibiz. Doğum öncesi ve sonrasında gerekli olabilecek tüm hizmetlerimiz en kaliteli haliyle birçok gebenin kaliteli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmesinde rol oynadı. Yıllardır bu alanlarda göstermiş olduğumuz başarılar tavsiyelere, tavsiyelerle de güzel ailelerle tanışmamıza sebep oldu. Burada doğan tüm çocuklarımıza selam olsun. 22 yıldır tüm branşlarda olduğu gibi kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları servislerimiz ve polikliniklerimizde olağan üstü başarılar göstererek çevrede, İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyada tercih edilir, güvenilir bir sağlık kuruluşu olduk" diyen Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Birçok gebenin yaşadığı problemlerden olabiliyor, erken doğumla birlikte gelen prematüre bebekler, yada diğer yeni doğan problemleri bugün hepsine tecrübeleri ile değinecek değerli hekim ve hemşirelerimiz. Burada birçok prematüre bebeğimiz oldu şimdi birçoğu genç adam, başarılı kızlar oldular, birlikte yol kat ettiğimiz aileler var hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Dünya standartlarında donanıma sahip yeni doğan yoğun bakım alanlarımızda sevgi dolu hemşirelerimiz de en az sizler kadar bebeğinize sevgi ile yaklaşıyor bunu unutmayın. Her tedavi bitimi bu kapılarda mutlu anlara kavuşmalara şahit oluyoruz. Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bebek, kaliteli bir doğum hizmeti için hastanelerimizi ve birbirinden başarılı hekimlerimizi tercih edebilirsiniz" şeklinde sözlerini bitirdi. 

"Her Bebeğe Ayrı Sevgiyle Bakıyoruz"

“Prematürelik ve Yenidoğan Problemleri” hakkında detaylı içerikli anlatımını yapan Avrasya Hastanesi’nin kıymetli hekimleri, prematüre bebeğin yaşama bağlılığını, gücünü, hayata tutunuşunu en güzel dille anlatırken değerli ebeveynlere de bilgiler verdi. Ayrıca Avrasya Hastanesi’nde doğan her bebeğe olduğu gibi prematüre bebeğe daha da özenle ve ilgiyle baktıklarını aktardılar.

Avrasya Hastanesi'ne Teşekkürler 

“Bilinçli aile sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı “programları kapsamında Çocuk hakları ve yenidoğan sağlığı konulu canlı yayınlar gerçekleştirildiği bu programda hazırlamış olan videolar izlendi. Konuşmacı olarak katılan doktorların da anneler ve anne adaylarına faydalı bilgiler sunduğu programda hastane yönetimine de bu olanakları insanlarla buluşturduğu için ayrıca teşekkür edildi. Sizler de sağlıklı gebeler, sağlıklı bebekler, kaliteli bir doğum geçirmek için Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz...

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.01.2021 18:14
Anahtar Kelimeler:
Sağlık NotlarıPrematürelik Ve Yenidoğan ProblemleriGeçtiğimiz Hafta Perşembe GünüPrematüreBebekAnne BebwekNeonatolog Ve Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 POPÜLER DİYETE GENEL BAKIŞ
5 POPÜLER DİYETE GENEL BAKIŞ
Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur
Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur
Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 631'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 631'e yükseldi
Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğu oluşturabilir
Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğu oluşturabilir
ABD’li doktordan alerjiye karşı doğal reçete!
ABD’li doktordan alerjiye karşı doğal reçete!
Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak
Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak
Uzmanından uyarı; Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir
Uzmanından uyarı; Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir
‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
Prof. Dr. Kumru: Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7
Prof. Dr. Kumru: Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma