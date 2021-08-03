AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 5 YAŞINDA

İSTANBUL- Avrasya Hastaneler grubunun bir diğer hastanesi olan Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nin kuruluşunun 5. yılını dijital canlı yayın ile gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’ Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Apaydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Esin Şen, Başhekim Uzm. Dr. Alaaddin Küçük, Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Hamdi Kocaahmet, Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Urlu ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, kürsüde kuruluşun 5. yıl dönümü anlam ve önemine değindikleri konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmacıların ardından hastanenin 5. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan tanıtım videosu izleyicilerle buluştu.

Herkese teşekkürler

Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Apaydın’ın açılış konuşmasında; "5 yıllık sağlık hizmetlerimiz yolculuğunda bizlere güveni ve memnuniyetiyle güç veren başta hastalarımız, hasta yakınları olmak üzere, başarılarımızda büyük katkı ve kurum için her birinin tek tek önemi olan Avrasya Hastaneler Grubu tüm doktor, hemşire ve sağlık personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, sizlerle birlikte nice yıllar bu yolda buluşmayı diliyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda sağlık hizmetlerinizde tercihiniz, şifa kapınız Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nin kuruluşunun 5. yılı kutlu olsun" dedi.

"Çok büyük emek veriyoruz"

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu, ”Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 18 Temmuz 2016’da faaliyete geçti. Bugünlere siz çalışan arkadaşlarımız ve hastalarımızın güveniyle geldik. Şu an verdiğimiz hizmetten ulaştığımız kaliteden ve tercih edilişimizden başarımızı anlıyoruz. Kalite yönünden Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çeşitli denetimler sonucunda 99.03 puan aldık. Bu çok önemli bir başarı noktası. Biz bu işe başlarken sadece ülkemizin vatandaşları değil uluslararası düzeyde de hizmet vermeyi hayal ettik ve bu hayalimizi de gerçekleştirdik. Bütün bunları yaparken siz çalışma arkadaşlarım ile birlikte yaptık. Çalışma arkadaşlarımın çok büyük emekleri oldu. 5 yıldır burada emek veren arkadaşlarımıza bugün burada ödül vereceğiz. Onlar bu ödülü fazlasıyla haketti. Biz onlarla daha uzun yıllar birlikte olmayı ve daha güzel hizmetler üretmeyi diliyoruz. Tüm hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, yurt dışı hastalarımıza ve siz sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

Konuşmacıların ardından hastanenin 5. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan tanıtım videosu izleyicilerle buluştu.Canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ses sanatçılarından Pınar Barut, şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Yıl dönümüne özel, Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile pasta kesimi gerçekleştirildi. Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’da 5 yıldır hizmet veren değerli hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarına emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür amacı ile plaketleri takdim edildi.

AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA

Her geçen gün büyüyerek daha da gelişen Avrasya Hastaneleri, grubun 3. hastanesi olan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa ile hastanecilik alanında yeni bir kimlik ve modern mimari görünüme bürünmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu önderliğinde 18 Temmuz 2016 tarihinde hasta kabulüne başlayan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan yerli ve yabancı vatandaşlara ve tüm dünyadan hastanemize gelen uluslararası hastalara ayrım gözetmeksizin tüm branşlarda 7/24 hizmet vermektedir.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI HASTALAR İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ



Hasta odaklı yaklaşımı, alanında uzman hekim ve sağlık personeli, tıbbi alt yapısı ve teknolojisiyle büyük bir sağlık yatırımı olan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa; 30.500 metrekare kapalı alanda, 80 poliklinik, 250 yatak kapasitesi, 10 ameliyathane, 300 araçlık açık ve kapalı otoparkı ile büyük bir kompleksten oluşmaktadır.

Konumu açısından TEM Otoyolu’nun Küçükköy çıkışında bulunan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa, İstanbul Havalimanına 30 dakika, 2. Çevre yoluna 1 km mesafede olup ulaşım imkanları son derece kolay ve çeşitlidir.





MODERN MİMARİSİ İLE YEPYENİ BİR HASTANECİLİK ANLAYIŞI



Akıllı hastane olarak tasarlanıp inşa edilen Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’nın peyzaj organizasyonu ve iç mimari planlaması; tamamen hasta, doktor ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanmıştır. İyileşmenin, hastaneye atılan ilk adımla başladığı inancından yola çıkarak; lobi alanından polikliniklere, hasta bekleme noktalarından, doktor ve hasta odalarına kadar her mekan hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 5 yıldızlı otel konforunda dizayn edilmiştir.





ULUSLARARASI STANDARTLARDA TEKNOLOJİK ALTYAPI



Hastane, mimari yapısının yanı sıra teknolojik alt yapıyı da içinde barındırarak misafirlerine kaliteli sağlık hizmetini ekonomik olarak sunmaktadır. Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’da, 30 saniyede sanal kalp anjiyosu yapabilen 128 kesitli tomografi, endişe (klostrofobi) yaratmayan 1,5 TESLA yarı açık MR, dijital röntgen, mamografi, 4 boyutlu ultrasound gibi ileri teknoloji birçok cihaz ile hastalarımıza hızlı ve etkin bir sağlık hizmeti veriyor. Her türlü cerrahi müdahale ve ameliyata uygun altyapısı ile Bronkoskopi, EBUS, Gastroskopi, Kolonoskopi, Duodenoskopi, ERCP gibi tanı ve tetkik amaçlı müdahaleler de hızlı ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

ELİF HAYVALI