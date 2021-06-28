Avrasya Hastanesi 22. Yılını Kutladı

25 Haziran 2021 tarihinde saat 15:00'te dijital yayın ile gerçekleşen bu kutlamada Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu başta olmak üzere Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal ve Zeytinburnu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Başhemşire Gülay Aziret Tosunay bu özel kutlamada konuşma yaptı.

22 YILLIK BAŞARILARIMIZLA GURURLUYUZ

Dijital panelin açılışını yapan sunucu Gönül Dilek, “22 yıllık başarılarımızı takip edip sağlık hizmetlerimize güvenip, bizi tercih eden hastalarımız ve hasta yakınları, Avrasya Hastaneler Grubunun değerli çalışanları bugün bizim için çok özel olan bir günü en içten hislerle yaşıyoruz, 22. yılımızı dijitalden sizlerle birlikte en uzakları bile yakın hissederek yananaymışçasına kutladığımız bu anlamlı canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz.

Kıymetli hastalarımız, bizi tercih eden her birinizle, uzun yıllar boyunca bir şifa yolculuğu yaptık. Geldiniz, gördünüz, yaşadınız, hizmet aldınız, tavsiye ettiniz, ailemizin hastanesi dediniz. İnsan işte sağlık olmazsa olmazı, Avrasya Hastanesi sizin bir hastaneden tüm beklentilerinizi düşünerek topluma kaliteli hizmet kapılarını açtı. Avrasya Hastanesinin gece gündüz demeden insana hizmet eden kıymetli üyeleri doktorları, hemşireleri, hasta bakıcısı ve daha birçoğunuz hepinizin ortak tek bir amacı var biliyoruz sağlık sunmak, yanında ilgiyi ve sevginizi eksik etmeden verdiğiniz hizmet ve çabalarınızla tercih edilirliği daha da arttırdınız. 1000’den fazla çalışanın, ortalama alanında uzman 100 üzeri doktorun bulunduğu Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu üyelerine tüm çalışma arkadaşlarım adına bu huzurlu çalışma ortamı için teşekkürü borç biliriz” dedi.

1996’DA TEMELİ ATILDI

Avrasya Hastanesi’nin Zeytinburnu ilçesinde Urlu Ailesi tarafından 4 Nisan 1996’da temeli atıldı. 1998 yılında poliklinikten hasta kabulüne başladı. 27 Haziran 1999’da işte o tarihi gün gelmişti” diyen Dilek, “Hastanenin resmi açılışı 9. Cumhurbaşkanı, dönemin cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel tarafından yapıldı. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Urlu Kardeşlerin ‘hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ prensibiyle yola çıktığı çatı altına sağlık sektörüne hizmet veren, işini gönlüyle ve tecrübeleriyle yapan doktor hemşire ve sağlık personeli katıldı. Önce çevrenin beğenisi derken İstanbul’dan Türkiye’den ve şimdi tüm dünya ülkelerinden gelen hastalarına dokunmaya devam ediyor.

Avrasya Hastanesi etik, etkin, verimli, toplum sağlığını önemseyen ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edindi ve bu çizgisinde yürüdü, Topluma hizmet verdi yıllarca. Tüm birimlerinde altyapı donanım ve ekibe hassasiyet gösterdi. İleri teknolojik cihazları takip etti ve en doğru teşhisler tedaviler için hastanelerine taşıdı” ifadelerini kullandı.

Sertifikalarla Geliştik

1999-2001 yılları…açılışın ardından tüm çalışmalar devam ederken, Avrasya Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ruhsatlandırılmış, hastane içerisinde onkoloji ünitesini kuran ilk özel hastanesi olması yönünden farkı olan, kansere karşı mücadele eden, bu konuda öncü, örnek olan bir sağlık kuruluşu olduğunu söyleyen sunucu, “2002-2003 yılları, Türkiye’de ilk defa özel bir hastane bünyesinde MEB onaylı “yaşlı ve hasta bakıcılığı” kursu düzenledik. Halk eğitim merkezi ortak iş birliği ile sayısız eğitimler verdik. Kadınlara erkeklere çocuklara tüm topluma. Sağlıkta bilinçli toplumlar var olsun diye.

2004-2005 yılları ise ISO 9001 kalite belgesini aldık. Tüketiciyle dost altın kalite ödülünü o yıllar arasında 2 kez aldık. Avrasya Ailesi gittikçe daha da büyüyor, tecrübeler ve başarılarda daha da artıyordu. Tam tamına 5.yılımız dolmuştu 500 kişilik bir katılımla Crown Plaza da 5.yılımızı coşkuyla ve onurla kutladık. Bu kutlamada konuşacak başarılarımızda oldukça artmıştı. 2006-2007 yıllarına gelindiğinde yıllar geçtikçe başarılar gitgide büyüyordu, Mevlâna kapı vergi dairesinden 1.olduk. Kalp biriminde, onkoloji biriminde gerekli altyapı donanım ve ekibe gösterilen özen, anne ve bebek sağlığına da kıymetli annelerimiz ve gelecek neslimiz için de son derece titizlikle sağlanıyordu, artık burada doğan bebeklerin sayısı, ailelerin doğum süreçleri için Avrasya tercihleri artıyordu.

Büyük Gelişim Sizin Sayenizde

2008-2010 yılları geldiğinde 1.avrasya kardeşliği çocuk şenliği gerçekleşti, hastanemizde doğan çocukları unutmadık, onlarla bu çocuk şenliğinde bir araya geldik. Ve bunu ilerleyen yıllar içinde tam 4 kez daha gerçekleştirdik. Zeytinburnu Avrasya hastanesinin B Blok inşaatına başladık. Tercih edilirlik, kazandığımız güven, bizi daha da büyümeye teşvik etti. Insan sağlığı için alanlarımızı genişletmeye yeni birimler kurmaya doğru yol aldık .8000m2 olan kapalı alan 17000m2 oldu. Yine bu yıllarda kurumlar vergisi alanında bronz ödül aldık.

2011 -2013 yıllarına gelelim Feshane’de birçok etkinlikte yer aldık, sayısız sağlık sponsorlukları gösterdik halkla buluştuk. Sigarayla savaşanlar derneğinden ödül aldık.

2014-2016 yılları, bu yılları tamamlarken artık 17.yılımızdaydık. Avrasya Hastanesi çalışanlarının emeklerine, alın terine, sürdürülür kalitedeki katkılarına “Emeğe saygı ve kıdem ödülleri” töreni düzenledik. 5.10.15.yıllarını dolduran hastane çalışanlarını bu etkinlikte plaketlerle ödüllendirdik. Unutulmaz sahnelere ve duygulu anlara imza attık. Bu anları protokolden birçok önemli isimin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yıllar geçiyor başarılar başka ülkelerden bile duyuluyordu ve artık yurtdışından hastalarımızın gelmesiyle İstanbul kalkınma ajansı iş birliği ile uluslararası hasta ofisini açma vakti gelmişti. Ekibimizi titizlikle seçerek her dilden ırktan insanla kolaylıkla anlaşabilir hale geldik. Amacımız din dil ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlık sunmaktı. Ve artık daha da büyüme vaktiydi. 18 Temmuz 2016 da bir güneş daha doğdu, Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nin açılışı gerçekleşti. Sağlık hizmetlerinde daha da fazla kitleye ulaşılabilir olduk. Modern hastane anlayışımız Gaziosmanpaşa’da 30500m2 kapalı alanda mimari yapısı ile adeta büyüledi. Yakın zamanda da 5. yılını kutlayacak…

2017-2020 hizmet ihracatında üst üste 2 kez Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında yerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı denetim SKS puanımız 95.7 oldu. Bunu 95 oranında hasta ve çalışan memnuniyeti takip etti. Urlu Ailesi anayasası yapılarak ailenin de kurumsallaşma çalışmaları tamamlandı. Hastanemiz yenilenme süreçlerine girerek daha şık modern ve konforlu halde hasta ve yakınlarının büyük beğenilerini aldı. Bu yenilenme süreçlerini servis ve poliklinik hastalarımızı hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek sükûnetle tamamlamak üzereyiz” şeklinde açıkladı.

“Herkese Teşekkür Ederim”

Avrasya Hastaneler Grubu Yön. Krl. Bşk. Sayın Op. Dr. Hüseyin Urlu, “Daha önceki yıllarda tüm çalışanlar ile birlikte yapma alışkanlığımız vardı pandemiden dolayı dijital ortamda kutlamak istedik. Nasıl hastalarımıza ulaşabiliriz diye bunu gerçekleştirdik. Büyük bir ekiple çalışmak ayrı bir hayal böyle bir kurum ayrı bir hayal arkadaşlarımızla uyum içinde çalıştık çalışma arkadaşlarımla şifa dağıttık. Sağlık hizmetleri daha iyiye geldi. Özel Hastanelerde böyle imkanların kolay olmadığına inanıyorum. Yeri geliyor çok gurur duyacağımız sözler oluyor ve bu bizi mutlu ediyor. Başta hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Nice 22 Yıllar Diliyorum”

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, “22 yıldır özetleyecek ve söyleyecek çok şey var. Öncelikle başhekim olarak gurur duyuyorum. Kalp cerrahisi olarak başarılar yaptık. Bütün hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum nice 22 yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Kalbimizle Çalışıyoruz”

Zeytinburnu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Başhemşire Gülay Aziret Tosunay “Yıllardır bu kurumun çalışanıyım aynı insanlarla bu yolda kalbimizle, becerilerimizle çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. 22. yıllımızı kutluyorum”

Programın kapanışını yaparken ben salonda sosyal mesafe kuralı gereği az sayıda doktor ve hemşire ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı vardı. Konuşma 1000 üzeri çalışan, 100 üzeri doktor ve canlı yayın ile milyonlara ulaştı.