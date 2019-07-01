Avrasya Hastanesi 20. Yılını Yol Arkadaşlarıyla Birlikte Kutladı…

HABER: SUMRU AYDIN



Avrasya Hastanesi, 20. yıla özel kutlamalarının ilk ayağını hastane çalışanlarıyla beraber kutladı. 22 Haziran Cumartesi Günü Avrasya Hastanesi’nde yapılan kutlama töreninde; uzun dönem valilik ve kaymakamlık yapmış Selim Cebiroğlu Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve basın mensupları yer alırken, yönetim ve çalışanlar bir araya geldi. Çalışanlara 5. 10. 15. ve 20. Yıllar için ‘Emeğe Saygı ve Kıdem Ödülleri’ takdim edilirken, ödül töreninin moderatörlüğünü Oyuncu ve Sunucu Çiğdem Tunç ve Sunucu Şenol İpek üstlendi. Etkinliğin ikinci ayağı ise 29 Haziran Cumartesi akşamı Hilton Bakırköy ‘de Çiğdem Tunç ve Şenol İpek tekrar sahnelerini aldı. Şenol İpek, giydiği doktor önlüğü ve Steteskop’u ile kahkahalı anlar yaşatırken, Çiğdem Tunç ile olan uyumlu sunumu büyük beğeni topladı. Gecede Avrasya Hastanesi’nin uzun yıllar Onkoloji Merkezi başkanlığını yapmış olan merhum Prof. Dr. G. Gökhan Töre de unutulmadı. Yapılan barkovizyon gösterisi ile Onkoloji alanındaki değerli çalışmaları anlatıldıktan sonra kendisi gibi doktor olan oğlu Gökhan Töre’ye anma plaketi verildi.

20 yıla binlerce hasta ve binlerce hikaye sığdırdık

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu; “Öncelikle 20 yıldır aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam ettiğimizi ve köklü geçmişimize sığdırdığımız hikayelerle mutluluk duyduğumuzu dile getirmek isterim. Bugün burada toplanmamızın sebebi olan 20 yıllık serüvende, bize eşlik eden ve yol arkadaşı olan herkese teşekkürlerimi iletirim. Çok emek verdiğinizi ve insanlara hayat olmak için gösterdiğiniz özveriyi biliyor ve sizinle gurur duyuyorum” dedi.

“Tüm yatırımını insan sağlığına yapan Urlu ailesini kutluyorum”

Avrasya Hastanesi’nin 20. yılı kapsamında konuşma yapan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas; “Sayın valim, belediye başkanım, vekilim, güzide çalışanlar ve tüm sağlık emekçilerini muhabbetle selamlıyorum. Bugün, sizlerle Avrasya Hastanesi çalışanlarının emeğinin nişanesi olan Emeğe Saygı ve Kıdem Ödülleri vesilesiyle bir araya geldik. Bizler öteden beri atalarımızdan ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ mantığını öğrendik. Urlu ailesinin de aynı hassasiyeti paylaştığını, çalışanlarını ailesi gibi kabul ettiğini görüyorum. Avrasya Hastanesi’nin sadece kar odaklı değil, insan odaklı, karını halkla paylaşan ve gerçek zenginliğin paylaşmaktan geçtiğine inanan bir kurum olduğuna şahit oldum. Bu noktada Avrasya Hastanesi’nin kurucuları Urlu ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Son olarak bu başarıda katkısı olan ve ödül alacak herkesi kalpten kutluyorum” dedi.