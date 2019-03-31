Av. Tülay Bekar

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Funda Akosman Erman’ın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Papatyalar programının bu haftaki konuğu Ankaradan gelen sevgili dost Avukat Tülay Bekar. Altın kalpli, avukattan çok daha fazlası olan Tülay hanım, Soma maden kazasında ölen madencilerin çocuklarını Anıtkabir’e Atamızın huzuruna çıkardı, Ankara Güvenparkta hain terör saldırısında ölen kişilerin yakınlarına duygularını anlatıp, acılarını biraz olsun hafifletmek adına onları bir araya getirdi, duygularını yazdıkları mektupları kitapçık haline getirdi ve toplumun yarasını başta kendi şahsı ve Çalıkuşu Platformu olarak sarıp insanlarımıza şifa oldular. Tüm bunları ve daha fazlasını konuştuğumuz Business Channel’da saat 11.30’daki programımızı kaçırmayın.