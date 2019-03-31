Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Diyarbakır'da muhtarlar arasında kavga
Diyarbakır'da muhtarlar arasında kavga
Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü
Malatya'da, sandık başında kavga: 2...
İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 

Av. Tülay Bekar

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

Av. Tülay Bekar

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

31 Mart 2019 Pazar 14:29
4 Okunma
Av. Tülay Bekar

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Funda Akosman Erman’ın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Papatyalar programının bu haftaki konuğu Ankaradan gelen sevgili dost Avukat Tülay Bekar. Altın kalpli, avukattan çok daha fazlası olan Tülay hanım, Soma maden kazasında ölen madencilerin çocuklarını Anıtkabir’e Atamızın huzuruna çıkardı, Ankara Güvenparkta hain terör saldırısında ölen kişilerin yakınlarına duygularını anlatıp, acılarını biraz olsun hafifletmek adına onları bir araya getirdi, duygularını yazdıkları mektupları kitapçık haline getirdi ve toplumun yarasını başta kendi şahsı ve Çalıkuşu Platformu olarak sarıp insanlarımıza şifa oldular. Tüm bunları ve daha fazlasını konuştuğumuz Business Channel’da saat 11.30’daki programımızı kaçırmayın. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.03.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı PapatyalarAv. Tülay BekarGüvenparkÇalıkuşu PlatformuBusiness ChannelFunda Akosman ErmanMaden KazasıSomaAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'
'Halsizlik, yorgunluk ve uyku isteği hava değişiminden'
Her bel ağrısı fıtık değil!
Her bel ağrısı fıtık değil!
İdrar Kaçırma Kabusunuz Olmasın!
İdrar Kaçırma Kabusunuz Olmasın!
"Şişmanlık multipl miyelom riskini artırabilir"
"Şişmanlık multipl miyelom riskini artırabilir"
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını engelliyor
'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını engelliyor
Labioplasti Operasyonu Nedir
Labioplasti Operasyonu Nedir
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk faktörü: Kalıtım
Kalın bağırsak kanserinde ciddi risk faktörü: Kalıtım
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans