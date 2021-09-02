Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1480.08
ALTIN
481.49
DOLAR
8.2869
STERLİN
11.4688
EURO
9.8416
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Asperger sendromu; okul dönemindeki çocuklarda belirtiler artabiliyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, Asperger sendromu (AS) hakkında açıklamalarda bulundu. Sendromun neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ifade eden Tanıdır, “Karakteristik belirtiler genelde 8–10 yaş civarı ortaya çıkar. Çocukların okula gitmesiyle sendroma ilişkin zorluklar daha belirgin hâle gelir. Çünkü bu yaşlarda sosyal beklentiler artar” dedi.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:36
5 Okunma
Asperger sendromu; okul dönemindeki çocuklarda belirtiler artabiliyor

İSTANBUL - Asperger Sendromu (AS) hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Sosyal alanda ve iletişimde belirgin zorluklar, kısıtlı ilgi alanı ve tekrarlayıcı hareketlerle karakterize olan yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir. Yaygın gelişimsel bozuklukların ilk örneği olan klasik otizmden farkı ilk 3 yılda dil gelişimi, bilişsel gelişim ve öz bakım becerileri açısından önemli bir gecikmenin olmamasıdır” diye konuştu.

“EMPATİ YETENEKLERİ ZAYIF”

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır sendroma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“1944’te Avusturyalı Pediatri Uzmanı Hans Asperger sosyal olarak yaşıtlarına kaynaşmakta zorluk çeken dört çocuk tanımlamıştır. Kendisinden bir sene önce yayımlanan Kanner’ın “erken bebeklik otizmi” tanımlamasından habersiz olarak kendi tanımladığı bu duruma “otistik psikopati” adını vermiştir. Hans Asperger bu çocukların, korunmuş entelektüel becerilere rağmen jest, ses tonu gibi sözel olmayan iletişimde belirgin olarak yetersiz olduklarını ve empati yeteneklerinin zayıf olduğunu, duyguları entelektüelize etme eğilimlerinin olduğunu ve konuşmalarının büyük bir kısmını alışılmadık konulardaki ilgi alanlarının oluşturduğunu belirtmiştir.”

“8 – 10 YAŞ CİVARI ORTAYA ÇIKAR”

AS’nin neden kaynaklandığının henüz bilinmediğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Birçok vakada genetik kalıtımın önemli olduğu düşünülmektedir. Karakteristik belirtiler genelde 8–10 yaş civarı ortaya çıkar. Çocukların okula gitmesiyle sendroma ilişkin zorluklar daha belirgin hâle gelir. Çünkü bu yaşlarda sosyal beklentiler artar” diye konuştu.

“DUYGUSAL KARŞILIKLAR VEREMEZLER”

“Aslında bu bireyler diğerleriyle etkileşimde bulunmak isterler ve bunun için atılımlar yaparlar ancak yaklaşım tarzları uygunsuz ve gariptir” diyen Tanıdır şöyle devam etti:

“Alışılmadık dar bir başlıkla ilgili tek yönlü, uzun soluklu, bilgiçlik taslar şekilde sohbete girerler. Bu beceriksiz sosyal yaklaşımlarından ve diğer insanların duygu, niyet ve ima edilen iletişimlerine duyarsız olduklarından dolayı dışlanırlar. AS olan bireylerin aile fertleri, karşılıklı duygusal paylaşım olmamasından yakınırlar. Olaylara karşıdaki insanın bakış açısından bakamazlar ve karşıdaki insanla empati kuramazlar; dolayısıyla da uygun duygusal karşılıklar veremezler. Bu da karşıdaki insan tarafından soğukluk ve duygusuzluk olarak değerlendirilir. Zamanlarının büyük bir kısmını kaplayan özel ilgi alanları vardır. İlgi alanının içeriğinden çok kişinin bu ilgi alanına çok fazla enerji ve zaman ayırması sorun oluşturur. O kadar çok zaman ve enerji harcanır ki diğer bütün aktivitelere çok az zaman kalır. Sosyal alışverişlerinin çoğu da bu ilgi alanıyla ilişkilidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asperger SendromuOkul Dönemindeki çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Karaciğer 1 haftada eski kapasitesine dönebiliyor’
‘Karaciğer 1 haftada eski kapasitesine dönebiliyor’
ABD'de geliştirilen ilacın Faz-3 çalışmaları Ankara'da başladı
ABD'de geliştirilen ilacın Faz-3 çalışmaları Ankara'da başladı
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu
“Çocuklarda öksürüğü ilaçla kesmeyin”
“Çocuklarda öksürüğü ilaçla kesmeyin”
OKUL BAŞLADI ÇOCUKLAR DİKKAT 
OKUL BAŞLADI ÇOCUKLAR DİKKAT 
17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı
17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir!
Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir!
Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma