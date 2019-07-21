Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Son Dakika
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aşırı Terliyorsanız Bir Sebebi Var!

Kimimiz için normal bir süreç, kimimiz içinse bir kâbustur terlemek... İşte öyle zamanlarda tokalaşmak büyük bir meseleye dönüşür, insanlarla yan yana durmak bile istemeyiz. Her zaman ter koktuğumuzu düşünür, kendi kendimizi yiyip bitiririz. Ancak her problemde olduğu gibi aşırı terlemenin de nedenleri ve çözümleri var. Sağlık Notlarında bu hafta  Avrasya  Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül NAVDAR aşırı terlemeyle ilgili merak edilenleri sizler için anlatıyor. Herkese sağlıklı, mutlu aşırı terlemeden uzak bir hafta diliyorum. 

Aşırı Terliyorsanız Bir Sebebi Var!

Kimimiz için normal bir süreç, kimimiz içinse bir kâbustur terlemek... İşte öyle zamanlarda tokalaşmak büyük bir meseleye dönüşür, insanlarla yan yana durmak bile istemeyiz. Her zaman ter koktuğumuzu düşünür, kendi kendimizi yiyip bitiririz. Ancak her problemde olduğu gibi aşırı terlemenin de nedenleri ve çözümleri var. Sağlık Notlarında bu hafta  Avrasya  Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül NAVDAR aşırı terlemeyle ilgili merak edilenleri sizler için anlatıyor. Herkese sağlıklı, mutlu aşırı terlemeden uzak bir hafta diliyorum. 

21 Temmuz 2019 Pazar 19:16
11 Okunma
Aşırı Terliyorsanız Bir Sebebi Var!

SUMRU AYDIN

Doğal Bir Soğutma Sistemi; Terleme

Terleme insan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olay olup bir nevi vücudun soğutma sistemidir. Yani dışarıdaki hava ne kadar değişirse değişsin vücut sıcaklığımızın stabil kalmasını sağlayan, vücudun sıcaklığa karşı gösterdiği terleme reaksiyonudur.

Vücudumuzda Toplam 2-3 Milyon Ter Bezi Bulunur

Terleme bizim dışımızda gelişen, metabolizmamızın doğal bir fonksiyonudur. Üstelik vücudumuz için iki önemli fonksiyonu vardır; cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitler ve vücudun boşaltım sistemine katkı sağlar.

Ne kadar terlediğimiz ise daha çok sahip olduğumuz ter bezi sayısıyla ilgilidir. Bir insan 2 ila 4 milyon arasında değişen sayıda ter beziyle doğar. Tüm bu ter bezleri ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçer. Her ne kadar kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezleri daha çok aktiftir.

İşte Normal Terleme Nedenleri

Sıcak hava,

Aşırı nem,

Kalın ya da yanlış giyinmek,

Sentetik kıyafetler tercih etmek,

Spor yapmak,

Fiziksel anlamda yorulmak,

Sigara içmek,

Alkol almak,

Acılı- baharatlı yiyecekler tüketmek,

Kahve, çay gibi sıcak içecekler tüketmek,

Stres, heyecan

Aşırı Terleme Nedenlerinden Bahseder misiniz?

Terlemenin vücudumuz için gerekli ve sağlıklı bir reaksiyon olduğunu söylemiştik. Ancak bazı şartlar vardır ki terleme aşırı boyuta geçer ve çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu anlamda aşırı terlemenin nedenleri normal terleme nedenlerine göre farklılık gösterir. 

Aşırı terlemenin asıl nedeni hiperhidrozdur. Ancak aşırı terlemenin de farklı nedenleri vardır. Birincil tip hiperhidrozda özellikle genetik etkenler ön plandadır. Sebebi ise ter bezlerinin normale oranla 4-5 kat fazla çalışmasıdır.

İkincil tip hiperhidrozda ise aşırı terleme başka hastalıklara işaret eder. Bu hastalıklar;

Alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu,

Akciğer hastalıkları,

Diyabet,

Düşük kan şekeri,

Troid bezinin fazla çalışması,

Menopoz,

Bazı kanser türleri,

Kalp hastalıkları,

Ateş ve enfeksiyonlar, tüberküloz

Aşırı Terleme Ne Zaman Gerçek Bir Tehlikeye Dönüşür?

Kişide terlemeyle birlikte aşağıdaki belirtiler gözlemleniyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bu belirtiler;

Yüksek ateş,

Göğüste ağrı,

Nabızdaki artış,

Nefes darlığı,

Yaşanan ani kilo kayıpları

Aşırı Terlemeye Karşı Ne Yapılabilir?

Sempatik sinir bütünlüğünün belli seviyelerde bozulması nedeniyle vücut bölgelerinde oluşan aşırı terlemenin, normal terleme düzeyine indirilmesi ancak cerrahi tedavi yöntemleriyle mümkündür. Bu cerrahi uygulama deneyimli bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi uygulanarak yapılır.

Bunun dışında geçici önlemlerle de aşırı terleme az da olsa kontrol altına alınabilir. Bu önlemler; deodorant kullanma, sistemik antikolinerjik ilaçlar, iyontoforez ve botoks uygulaması şeklinde özetlenebilir. Botoks uygulamasında koltuk altı, avuç içi veya ayak tabanına oldukça küçük iğnelerle müdahale edilir. Bu sayede ter bezlerinde sinir iletisini etkili bir şekilde bloke ederek etkisini gösterir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru Aydınönce VatanSağlık NotlarıAvrasya  Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül NAVDARDoğal Bir Soğutma Sistemi; TerlemeAşırı Terliyorsanız Bir Sebebi Var!Vücudumuzda Toplam 2-3 Milyon Ter Bezi Bulunurİşte Normal Terleme NedenleriAşırı Terleme Nedenlerinden Bahseder Misiniz?Aşırı Terleme Ne Zaman Gerçek Bir Tehlikeye Dönüşür?Aşırı Terlemeye Karşı Ne Yapılabilir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​​​​​​​MİDE BALONU’NUN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI…
​​​​​​​MİDE BALONU’NUN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI…
Van ve çevresi için çok önemli uyarı
Van ve çevresi için çok önemli uyarı
YAZ AYLARINDA ZATÜRRE TEHLİKESİNE DİKKAT! 
YAZ AYLARINDA ZATÜRRE TEHLİKESİNE DİKKAT! 
Probiyotiğin etkisi 2 haftada ortaya çıkıyor
Probiyotiğin etkisi 2 haftada ortaya çıkıyor
Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyin
Marmara ve Karadeniz’deki dip balıkları çocuklara yedirmeyin
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu olabilir
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu olabilir
Bilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilir
Bilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilir
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Balıklama Atlarken Dikkat!
Balıklama Atlarken Dikkat!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans