Aşırı Terleme Hastalık Sinyali Olabilir

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi #Facebook canlı yayınında “Yaza Hazırlık” konulu dijital panelle takipçilerle buluşuldu. Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Büşra Çengel, yaz aylarına girerken cilt sağlığı ve kilo verme ile ilgili merak edilenler hakkında bilgiler verdi.

Vücudumuzda toplam 2-3 milyon ter bezi vardır

Avrasya Hastanesi’nden Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı, aşırı terlemeyle ilgili merak edilenler hakkında; “Terleme, özellikle yaz aylarında birçok kişi için normal bir süreçtir. Zaman zaman terlemek bir kabusa dönüşür. Aşırı terleme sosyal hayatı olumsuz etkilerken bazı belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa tehlikeli bir hal alır” diyerek ekledi; “Terleme bizim dışımızda gelişen, metabolizmamızın doğal bir fonksiyonudur. Üstelik vücudumuz için iki önemli fonksiyonu vardır; cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitler ve vücudun boşaltım sistemine katkı sağlar. Ne kadar terlediğimiz ise daha çok sahip olduğumuz ter bezi sayısıyla ilgilidir. Bir insan 2 ila 4 milyon arasında değişen sayıda ter beziyle doğar. Tüm bu ter bezleri ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçer. Her ne kadar kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezleri daha çok aktiftir.”

Terleme nedenleri nelerdir?

Sıcak hava,

Aşırı nem,

Kalın ya da yanlış giyinmek,

Sentetik kıyafetler tercih etmek,

Spor yapmak,

Fiziksel anlamda yorulmak,

Sigara içmek,

Alkol almak,

Acılı- baharatlı yiyecekler tüketmek,

Kahve, çay gibi sıcak içecekler tüketmek,

Stres, heyecan

Aşırı terlemenin nedenleri nelerdir?

Terlemenin vücudumuz için gerekli ve sağlıklı bir reaksiyon olduğunu söylemiştik. Ancak bazı şartlar vardır ki terleme aşırı boyuta geçer ve çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu anlamda aşırı terlemenin nedenleri normal terleme nedenlerine göre farklılık gösterir.

Aşırı terlemenin asıl nedeni hiperhidrozdur. Ancak aşırı terlemenin de farklı nedenleri vardır. Birincil tip hiperhidrozda özellikle genetik etkenler ön plandadır. Sebebi ise ter bezlerinin normale oranla 4-5 kat fazla çalışmasıdır.

Aşırı terleme ne zaman tehlikeli hele gelir?

Kişide terlemeyle birlikte aşağıdaki belirtiler gözlemleniyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bu belirtiler;

Yüksek ateş,

Göğüste ağrı,

Nabızdaki artış,

Nefes darlığı,

Yaşanan ani kilo kayıpları

Aşırı terlemeye karşı ne yapılabilir?

Sempatik sinir bütünlüğünün belli seviyelerde bozulması nedeniyle vücut bölgelerinde oluşan aşırı terlemenin, normal terleme düzeyine indirilmesi ancak cerrahi tedavi yöntemleriyle mümkündür. Bu cerrahi uygulama deneyimli bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi uygulanarak yapılır.

Bunun dışında geçici önlemlerle de aşırı terleme az da olsa kontrol altına alınabilir. Bu önlemler; deodorant kullanma, sistemik antikolinerjik ilaçlar, iyontoforez ve botoks uygulaması şeklinde özetlenebilir. Botoks uygulamasında koltuk altı, avuç içi veya ayak tabanına oldukça küçük iğnelerle müdahale edilir. Bu sayede ter bezlerinde sinir iletisini etkili bir şekilde bloke ederek etkisini gösterir.

Ne kadar renkli beslenirsek o kadar iyi

“Cilde iyi gelen besinler hakkında cilt anlamında ilk başta yağlı yiyecekler ki başta kızartmadan uzak durmamız gerekiyor. Yaz akşamlarının vaz geçilmezi çekirdekleri bir kenara bırakmalıyız” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanımız Dyt. Büşra Çengel, “Işıl ışıl bir cilt için bol bol su içmeliyiz. Hatta sularımızı daha güzel hale getirmek için içerisine salatalık nane, çilek limon gibi meyve aromaları da katabiliriz. Bunun yanı sıra ceviz fındık badem ve balık tüketmeliyiz. Yaz aylarında semizotu, ıspanak bol bol yoğurtla yenilebilir. Ayrıca antioksidan olan yaban mersini, böğürtlen, ahu dudu, kiraz gibi yulaf il birleştirip süt ekleyip güzel bir öğün elde edebiliriz” dedi.

Nasıl hızlı toparlanırız diyenlere

Kilolardan kurtulmak için konuşan Çengel, “Keşke hızlı kilo vermek olsa ama bu çok mümkün değil. İyi bir kahvaltı ile başlanmalı. Öğlen hafif fresh yapılabilir akşam kaliteli protein oldun ara öğünlerde bol bol meyve yenilsin. Daha önce buzluğa atılmış meyve varsa sadece onu rondodan geçirerek sağlıklı ve faydalı bir dondurma yemiş olabiliriz. Sağlık sorunu yoksa yeşil çay ve maden suyu ile hazırlanmış ayranlar bol bol su bunun yanında egzersiz çok önemli yürüyebildiğiniz kadar yürüyüş yapın” şeklinde konuştu.

ELİF HAYVALI