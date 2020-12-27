Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

ALMAN aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Çin'den Sinovac aşısının ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Şu anda vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız" dedi.

27 Aralık 2020 Pazar 09:50
7 Okunma
'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'

Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi arasında bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, pandeminin tüm dünyada devam ettiğini söyledi.  Ünal, Çin'den Sinovac aşısının da ilk bölümünün pazartesi günü Türkiye'de olacağını hatırlatarak, "Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gidecek. Orada 14 günlük bir inceleme periyodu var. Bunun içinde yeterli dozda madde var mı, toksik madde var mı, kirlenmiş mi, zararlı madde var mı 14 gün incelenecek. Oradan da onay çıkarsa, Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayını verecek ve 50 milyon aşı 25 milyon kişiye 3 aylık bir periyotta yapılacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'VAKA SAYILARI ÇOK AZALACAK'

Türkiye'de vaka sayılarının azaldığını belirten Ünal, "Şu anda Türkiye'deki vaka sayıları azalmakta, bundan çok mutluyuz. Bizim içerideki yoğun bakımımızda boş Covid yatağı var. Vakalar azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman 1 ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hiç ummadığınız hiç beklemediğiniz ölümler oluyor. Sizin ailenizden birisi sizin yakınınız gittiyse ciğerinizi yakıyor. O yüzden 1 ile 1000'nin farklı yok. Umut ederim bunlar başarılır ve daha fazla ölüme neden olmadan bu hastalığın önünü kesmeyi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Necmettin ÜnalKoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 624'e yükseldi
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   
Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?   
'Koronavirüs mutasyonlarında aşının etkisizliği yıllar sürer'
'Koronavirüs mutasyonlarında aşının etkisizliği yıllar sürer'
"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"
"Kovid-19 savaşcısı timüsu gülerek güçlendirin"
'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı görünmez oldu'
'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı görünmez oldu'
Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
'Telefon kullanımı el felcine yol açabilir'
'Telefon kullanımı el felcine yol açabilir'
"Virüs mutasyona uğrasa da aşı etkili olur"
"Virüs mutasyona uğrasa da aşı etkili olur"
Hafta sonu ev buluşmaları, aile içi bulaşı artırıyor
Hafta sonu ev buluşmaları, aile içi bulaşı artırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma