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Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi.

Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, Ramazan ayında ve sıcak havalarda asabiyete ve halsizliğe karşı asitli içecekler yerine 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin içilmesini önerdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:03
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Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için

İSTANBUL - Demirhindi şerbetinin yüzyıllardan bu yana pek çok rahatsızlığı iyileştirme sürecinde destek olarak kullanıldığını söyleyen Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bürge Çobaner, şerbet hakkında bilgi vererek, faydalarını anlattı.

İÇİNDE C VİTAMİNİ, DEMİR, KALSİYUM VAR

Şerbetin lif bakımından zengin olduğunu aktaran Çobaner, “40 çeşit baharattan yapılan şerbetin ‘40 derde deva’ olduğu söyleniyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor. C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor. Sos, marmelat ve çorbalarda da kullanılabilen demirhindi meyvesi, kurutulmuş şekilde de yenilebiliyor” dedi. 

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Çobaner, “Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, anason, rezene, muskat cevizi, karanfil gibi 40 şifalı baharat ile zenginleştirilerek lezzetlendirilen demirhindi şerbetinin özellikle depresyon, cinsel isteksizlik, stres ve asabiyete yol açan demir eksikliğine karşı birebir olduğu belirtiliyor. Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeliyor, mide asitini azaltıyor, yağ yakıyor, enerji veriyor, kabızlığa iyi geliyor, kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azalttığı da düşünülüyor” diye konuştu.  

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Şerbette şeker oranına dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Çobaner, tarifine yönelik şöyle konuştu:

Demirhindi şerbetini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şerbeti şifa niyetine tüketmek istiyorsanız, şeker miktarına çok dikkat etmelisiniz, hatta şeker yerine bal ve pekmez kullanabilirsiniz. Aktarlarda satılan 170 gram demirhindi meyvesinin kabuklarını soyup 2 litre suyun içerisinde bir gece bekletin. Yumuşayıp rengi değişen demirhindilerin üzerine, 1 çubuk tarçın, 1 adet zencefil, 1 adet zerdeçal, 3 adet (kabuksuz) kakule gibi baharatları ekleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı bal veya pekmez ekleyin. Beyaz şeker yerine 2 kaşık esmer şeker de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir saat kaynatın. Malzemeleri süzdükten sonra dolapta soğutarak günde 1 bardak tüketebilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beslenme Ve Diyet Uzmanı Bürge ÇobanerAsabiyet Ve HalsizlikRamazan Ayı
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