ARTRİTTE ERKEN TEŞHİS, HASARI AZALTIR. GEÇ KALMA, BUGÜN HAREKETE GEÇ!

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Romatizma ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, 12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Kuru, “Artrit, eklemlerin, vücudun, oynar sistemlerinin intihabı hastalığına verilen tıbbi bir isim. Artrit dediğimiz zaman eklemlerdeki iltihabı anlıyoruz. Artrit dediğimiz zaman aslında pek çok hastalık aklımıza gelebilir ama en başta aklımıza gelmesi gereken tipi Romatoid Artrit dediğimiz iltihabi eklem hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık 250 bin ile 350 bin arasında Romatoid Artritli hastamız mevcuttur. Romatoid Artrit sadece eklemleri tutan bir iltihabi hastalık değildir. Eklemlerin yanı sıra iç organları, akciğerleri, kalbi, beyin zarlarını da tutabilen, böbreklerde hastalık yapabilen bir rahatsızlıktır. Yani bağışıklık sisteminin bozulmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Romatoid Artrit, eklemlerde uzun süre süreli seyrettiğinde kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilen bir hastalıktır. Aynı zamanda ölüm riski Romatoid Artritli hastalarda 2 ya da 3 misli daha fazladır. Romatoid Artritli hastalarda beklenen yaşam süresi 5 ila 10 yıl daha kısalmıştır. Romatoid Artrit ciddiye alınması gereken bir hastalıktır” dedi.

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

RA’nın, dünyanın her yerinde ve her ırkta görülebilen bir hastalık olduğunu, ancak yine de ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunabileceğini anlatan Kuru, bu rahatsızlığa Asya ve Güney Avrupa’da, Amerika ve Kuzey Avrupa’ya göre daha az rastlandığını söyledi.

Hastalığın kadınlarda, özellikle de menopoz öncesinde sık görüldüğüne işaret eden Kuru, ”Bu dönemde hastalığa; her dört kadına karşılık, bir erkekte rastlanmaktadır. Yaş ilerledikçe bu oran azalır ve 70 yaşından sonra eşitlenir” şeklinde konuştu.

AĞRI NEDENİYLE BASİT HAREKETLER BİLE YAPILAMIYOR

Bu rahatsızlığın, kanser ya da koroner kalp-damar hastalıklarına benzer şekilde ölümcül seyredebildiğini belirten Kuru şunları kaydetti:

”Ölüm oranları, hasta olmayanlara göre iki-üç kat daha fazladır. Yaşam süresi de hasta olmayanlara göre 5-10 yıl daha kısadır. En önemli ölüm nedenleri kalp-damar hastalıkları, enfeksiyonlar ve mide-bağırsak kanamalarıdır. Vücuttaki şiddetli iltihap, damarları da etkileyerek damar sertliğine neden olmaktadır. Romatoid artrit, yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında Multipl Skleroz ve kalp hastalıklarıyla beraber en üst sırada yer almaktadır. Hastalar eklemlerdeki ağrı nedeniyle, düğme açıp kapama, çatal bıçak tutma, kavanoz açma gibi basit hareketleri yapamayabilir.”

SİGARA ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Hastalığın ortaya çıkışında yüzde 60 genetik, yüzde 40 oranında çevresel faktörlerin etkili olduğuna işaret eden Kuru, sigara içilmesinin romatoid artritin hem ortaya çıkışında, hem de hastalığın ağır seyretmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Romatoid Artrit Erken Tanı ile Önlenebilir!

Söz konusu vakalarda erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çeken Kuru, belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren ilk 12 hafta içerisinde doktora gidilmesi ve tedaviye başlanması durumunda hastalığın yok olma ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Kuru, ”Son 10-12 yıldır kullanıma giren yeni tedavi ajanlarıyla (biyolojik ajanlar), romatoid artrit tedavisinde çok önemli bir aşama kaydedilmiştir. Biyolojik ajanlar sayesinde; hastaların yarısından fazlasında, RA’yı durdurmak mümkün hale gelmiştir” dedi.

Prof. Dr Ömer Kuru’nun, ‘Romatoid Artrit nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir ‘ üzerine bilgi verdiği programı izlemek için aşağıdakli linki tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=sWilxW-rA1g&feature=youtu.be&t=42