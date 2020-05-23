Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı
Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Uludağ'da kar yağışı
Uludağ'da kar yağışı
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı

Dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı olarak dudak egzamasına yol açabileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır” dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:54
0 Okunma
Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, dudak nemlendiricisi seçerken dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı. Doç. Dr. Demir, dudak nemlendiricisi seçerken güneş koruma faktörüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, gündüz dışarı çıkmadan önce, çinko oksit ve titanyum dioksit gibi fiziksel güneş koruyucular içeren, minimum 15 SPF olan dudak nemlendiricilerini tercih etmeliyiz. Gündüz, dışarıda olduğumuz süre boyunca, dudak nemlendiricimizi 2 saatte bir tekrarlayarak maksimum koruma elde edebiliriz” dedi.


YANMA, PULLANMA VE BATMAYA DİKKAT


Yeterince nemlendirilmesine rağmen dudaklarda kuruma ya da çatlama görülüyorsa yanlış ürünün seçilmiş olabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti: “Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, narenciye, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, koku maddeleri, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, kafur, oksibenzon, propil gallat, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir. Dudak nemlendiricisi uyguladıktan sonra dudaklarınızda yanma, batma gibi bir rahatsızlık hissi ortaya çıkıyorsa dudak nemlendiriciniz irritan bir madde içeriyor olabilir. Seramidler, vazelin, shea yağı, mineral yağ, dimetikon gibi maddeleri içeren nemlendiriciler tercih edilmeli.


Dudak nemlendiricileri ile görülebilecek olan bir diğer istenmeyen durum ise dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı ortaya çıkabilen alerjik dudak egzamasıdır. Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır. Bazı kişilerde ise lanoline karşı temas duyarlılığı veya lanolinle ilişkili alerjik egzamalar görülebilir. Bu durumda dudaklarda ortaya çıkan kızarıklık, pullanma ve çatlamalar için hekime başvurulmalıdır. Bu kişilerde dudak egzamasına yol açan alerjeni ortaya koymak içi yama testi yapılmalıdır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dudak NemlendiricileriAroma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi
Özkan: 'Asla ve asla önermiyoruz'
Özkan: 'Asla ve asla önermiyoruz'
'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
Obezite Cerrahisi ile Yeni Hayat! 
Obezite Cerrahisi ile Yeni Hayat! 
“Bayramda metabolizmanızı dengeleyin”
“Bayramda metabolizmanızı dengeleyin”
'Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdi'
'Yasak gelmeseydi vaka sayıları artabilirdi'
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir
Beni Farket !...
Beni Farket !...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı