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"Anne sütü, anne ve bebeği kanserden koruyor"

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, anne sütünün hem anneyi hem de bebeği kanser riskinden koruduğunu söyledi. Karagöl, “Anne sütü emen çocuklar daha zeki oluyor ve süt, çocuklarda görülebilecek birçok hastalığı engelliyor” dedi.

"Anne sütü, anne ve bebeği kanserden koruyor"

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, anne sütünün hem anneyi hem de bebeği kanser riskinden koruduğunu söyledi. Karagöl, “Anne sütü emen çocuklar daha zeki oluyor ve süt, çocuklarda görülebilecek birçok hastalığı engelliyor” dedi.

01 Ekim 2019 Salı 10:25
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"Anne sütü, anne ve bebeği kanserden koruyor"

İSTANBUL - Anne sütünün içerdiği dokosaheksanoyik asit nedeniyle öğrenme, dikkat, hafıza gibi kognitif fonksiyonların anne sütü emen çocuklarda daha iyi olması sebebiyle bu çocukların daha zeki olduğu belirten Emsey Hosital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, anne sütünün çocuklarda görülebilecek birçok hastalığı engellediğinin de altını çizdi. Karagöl, “Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyümesi için en değerli besindir. İçeriğinde; çocuğun büyümesine katkı sağlayan büyüme faktörleri, çocuğun bağışıklık sisteminin uyarılmasında görevli bağışıklık sistemi hücreleri ve maddeleri, protein, yağ, karbonhidrat ile vitamin ve mineraller vardır. 6 aydan uzun süre yeterli miktarda anne sütü ile beslenen çocuklarda; doğum sonrası barsak gelişimi daha güçlü oluyor” ifadelerini kullandı.

ENFEKSİYONA BAĞLI ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR

Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl bilimsel çalışmaların bebeklerin 6 aydan uzun süre ve yeterli miktarda anne sütü ile beslenmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Karagöl; “Anne sütü, erken doğmuş bebeklerde enfeksiyona bağlı ölüm riskini azaltıyor. 3 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal, orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonu gelişme riski de azalıyor ve en az 4 ay anne sütü ile beslenenlerde anne sütü ile bağışıklık sistemi uyarıldığı ve düzenlediği için astım, alerjik cilt hastalığı gibi alerjik olayların 3 yaşına kadar daha az olduğu gözlemleniyor. Çölyak hastalığı denilen barsak hastalığı ve şeker hastalığının anne sütü ile beslenen çocuklarda daha az görüldüğü de belirlenmiştir. Ayrıca, çocuk ve ergenlik döneminde şişmanlık riski, erişkinlikte ise hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği riski anne sütü ile yeterince beslenmiş kişilerde daha az görülüyor” diye konuştu.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KAN KANSERİ VE LENF KANSERİ GÖRÜLME ORANI YÜZDE 5 AZALIYOR

Bilimsel araştırmaların anne sütü ile beslenen bebeklerde çocukluk çağı kan kanseri ve lenfoma görülme sıklığının yüzde 5 oranında azaldığını gösterdiğini ifade eden Karagöl, şöyle konuştu:

“Anne sütüyle yeterince beslenmenin bir diğer faydası çocukluk çağında görülen kanser sıklığında azalma yapmasıdır. Anne sütüyle yeterli miktarda, 6 ay ve daha fazla süre beslenen çocuklarda kan kanser gelişme riskinin azalıp azalmadığı 2019 yılına kadar yapılmış  toplam 24 çalışmanın sonuçları incelendiğinde; kan kanseri gelişiminin azalttığı belirlenmiştir. İngiltere’de yapılan bir çalışmada, bu ülkedeki tüm annelerin çocuklarını yeterli süre ve miktarda anne sütü ile beslemeleri durumunda, çocukluk çağı kan kanseri ve lenfoma görülme sıklığının yüzde 5 oranında azalacağı hesaplanmıştır” dedi.

ANNENİN DE KANSER OLMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Emzirmenin de annelerde kanser gelişimini önlediğini belirten Prof. Dr. Karagöl, “Çocuklarını yeterli miktarda ve sürede anne sütüyle besleyen annelerde meme ve yumurtalık kanseri görülme sıklığında azalma olduğu gözlemlenmiştir. Önemli bir tıp dergisinde 2002 yılında yayınlanan, 30 ülkede yaşayan 50 bin meme kanserli ve 70 yaşına kadar henüz meme kanseri olmamış 100 bin kişiyi inceleyen bir çalışmada, anne sütü ile yeterli süre ve miktarda bebeğini beslemiş annelerde meme kanseri gelişme riskinin azaldığı belirlenmiştir” diye konuştu.

MEME KANSERİNİ ENGELLİYOR

“Anne sütünün içeriğinde bulunan alfa-laktalbümin kanser gelişimini azaltıcı etkisi olduğu düşünülmektedir” diyen Karagöl, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yine, anne sütündeki bağışıklık hücre ve maddeleri ile bebeğin bağışıklık sistemin uyarılması, kanser gelişimini önleyici etki yapmaktadır. Yeteri kadar emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri gelişmesini önleyici etkide; süt salgısının, normal hücrenin kanser hücresine dönüşmesini engellemesi ve süt emzirme nedeniyle menstürel siklüsün baskılanıp kanserojen etkiye sahip östrojen maruziyetinin azaltmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan KaragölAnne Sütü
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