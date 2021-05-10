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AMELİYATLARDA ROBOTİK DÖNEM…

ROBOTLAR SAĞLIK ALANINA DA GİRİYOR MEDİCABİL’DE ROBOTİK TEKNOLOJİLERLE AMELİYAT DÖNEMİ VE BURSA TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:25
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AMELİYATLARDA ROBOTİK DÖNEM…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlar ve hasta memnuniyetiyle adından söz ettiren Özel Medicabil Hastanesi, Mako Robotik Cerrahi Sistemi’yle sağlık sektöründe robotik teknoloji kullanımı noktasında öncü bir hamle yaptı. Türkiye’de sadece üç özel hastanede kullanılan Mako Sistem’le ameliyatlarda yapılan kemik kesinlerinde hata riski sıfıra iniyor ve hastaların tekrardan ameliyat ihtiyacı hemen hemen ortadan kalkıyor. 

Mako Robotik Cerrahi uygulaması, robotik sistemlerin sağlık alanında kullanımının faydaları ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Hastalarımızın, ülkemizdeki insanların da böyle bir imkandan faydalanması gerektiği düşüncesiyle bu sistemi hastanemizde kullanmaya karar verdik dedi. Robotik sistemler hayatımızın her alanına dahil oluyor. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması günlük yaşamımızda önemli kolaylıklar sağlarken, sağlık alanında kullanılan robotik teknolojiler ameliyatların minimum hatayla gerçekleşmesine imkan tanırken, hasta memnuniyetini de artıyor. Mako Robotik Cerrahi Sistemi uygulamasını kullanmaya başlayan Özel Medicabil Hastenesi, bu sistemi Türkiye’de uygulayan üç özel hastaneden biri konumunda. Mako hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Mako dünyada en çok kullanılan ve en doğru işi yapan sistem. Hastalarımızın iyiliği, hatasız ameliyat yapmak ve hastalarımızı tekrar tekrar ameliyat olmaktan kurtarmak için bu teknolojiye sahip olmak istedik” diye konuştu.

İKİNCİ AMELİYAT RİSKİ OLDUKÇA AZALIYOR.

Mako’nun hastaların sağlığına olan faydasının yanı sıra, ülke ekonomisine de fayda sağlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Bilgen, Ameliyatlarda kullandığımız protez, hastanın içinde yılda beş milyon kere hareket ediyor. Bu yüzden protezin anatomiye uygun, hatasız bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Mako’yla protezin hatasız bir şekilde yerleştirilmesi sağlanarak, ikinci ameliyat olasılığı azaltılırken, protezlerin kullanım süresi oldukça uzamasına katkı sağlıyor şeklinde konuştu. Revizyon ameliyatlarındaki masrafın, primer ameliyat masraflarının 4-5 katı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bilgen, Maliyet artırıcı unsurlar revizyon ameliyatlarında daha fazla ortaya çıkıyor. Hastanın, hasta yakınlarının kaybettiği zamanın yanı sıra kullanılan malzemelere ödenen para miktarı çok daha fazla oluyor. Ancak kullandığımız sistemle hata riski hemen hemen sıfıra iniyor. Bu tür cihazların ve robotik cerrahi teknolojisinin ülkemizde daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla ülkemizde yapılacak revizyon ameliyatı sayısı da azalacaktır. Böylece hastalarımız daha mutlu, ameliyatlar daha az masraflı, daha emniyetli ve başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilecektir dedi. Mako Robotik Cerrahi Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere üç özel hastanede kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Bilgen, “Bu cihazdan dünyada toplam 700 adet kadar kullanılıyor. Uygulaması pahalı bir yöntem olsa da revizyon ameliyatlarını önlemesi ve hasta mutluluğunu artırması açısından bu masrafa değen bir yöntem. Biz de hastalarımızın, ülkemizdeki insanların da böyle bir imkandan faydalanması gerektiği düşüncesiyle bu sistemi hastanemizde kullanmaya karar verdik. Diğer hastanelere öncülük etmek, yeni nesillerin bu teknolojiye alışması açısından da bu sisteme sahip olmak istedik” diye konuştu. İŞİNİ İYİ BİLEN UZMANLAR KULLANMALI. Mako Robotik Cerrahi Sistemi’nin uygulama alanları ve çalışma prensibi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen şunları söyledi; Bu cihazla yarım ve total diz protezi ile total kalça protezi ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hastalarımızın radyolojik olarak değerlendirmesini yapıp, anatomisini belirliyoruz. Bunlar değerlendirilip, bilgisayar sistemi vasıtasıyla bize ölçü olarak geri dönüyor. Bu bilgiler hastanın anatomisiyle karşılaştırılıp, bize hastanın dizinin veya kalçasının birebir ölçülerini veriyor. Böylece hasta için ideal olan neyse o işlemi gerçekleştiriyorsunuz.

Mako Sistemi’ni kalça ve diz protezi uygulamalarını iyi bilen ortopedi uzmanlarının kullanmasının daha faydalı ve verimli olacağını ifade eden Prof. Dr. Bilgen, “Önce yapacağınız ameliyatı siz iyi bileceksiniz ki, robotla beraber bu operasyonu yaptığınızda bir ilerleme kaydedebilin dedi.

PROF. DR. BİLGEN’DEN EĞİTİM VURGUSU

Hastane olarak robotik sistemlerin kullanımının artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Bilgen, Türkiye’de navigasyon sistemini 1996 yılında ilk kullanan birkaç artroplasti cerrahından birisi olduğunu işaret ederek şöyle konuştu. Navigasyon sistemlerin yerini, robotik teknolojiler alıyor. Önümüzdeki dönemde daha çeşitli ve ilerlemiş teknolojiler göreceğiz. Bu noktada sürekli olarak kullanabilir, her doktor tarafından uygulanabilir ve iyi sonuçlar veren sistemlerin kullanılması oldukça önemli. Burada öne çıkan bir diğer husus ise eğitim. Bizim doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı eğitmemiz, onların bilgilerini güncel tutmamız lazım Öğrencilerin bu teknolojilerle mutlaka tanışması lazım. Bu noktada, üniversitelerin yeni teknolojilere öncülük etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Konuşmasında Bursa’daki sağlık yatırımlarına değinen Prof. Dr. Bilgen, Bursa’nın Türkiye’nin sağlık üssü olacağını söyledi. Prof. Dr. Bilgen, Bursa’da sağlık alanında çok ciddi çalışmalar var. Çok sayıda kıymetli doktora sahibiz Önemli ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Bursa bugün devletin yaptığı yatırımlar ve özel hastanelerin katkısıyla Türkiye’nin sağlık şehri olma yolunda. Biz yurtdışındaki hastaların da Bursa’yı tercih etmesini sağlayacak çalışmalar yapmalıyız dedi.

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AMELİYATLARDA ROBOTİK DÖNEM…
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