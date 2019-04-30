ALGILARI YIKAN NEFERTİTİ GÜZELLİĞİ

HABER MERKEZİ - Mısır tarihinin efsanevi kraliçesi Nefertiti’nin güzelliği asırlar sonra da güzellik algısını şekillendirmeye devam ediyor. Nefertiti sayesinde güzelliğin simgelerinden biri haline gelen belirgin çene hattı ve gergin bir boyun günümüzde de pek çok kadının hayalini süslemeye devam ediyor.

Nefertiti güzelliği artık hayal değil

Tarih boyunca kadınlarda gençlik ve güzelliğin sembolü, erkeklerde ise dinçlik belirtisi olarak algılanan boyun için ‘estetik yapılamaz’ görüşü hakimdi. Ancak Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Zafer Atakan, son yıllarda geliştirilen yeni teknikler ve yöntemlere ilaveten boyun germe ameliyatıyla; boyundaki buruşukluklara karşı cildin gergin ve düzgün bir görüntüye kavuşabileceğini söyledi. Atakan 'boyun bölgesi kırışıklıklarının estetik cerrahi yöntemleri ile tedavisinde boyun bölgesi, yüzün estetik görünümünü tamamlayan en önemli bölgedir. Gıdı olarak bilinen çene altı bölgesi kilo alındığında yağların toplandığı bölgelerden biridir. Aşırı yağlanmanın olduğu durumlarda ise boyun ile çene sanki birleşmiş gibi görünür. Bu da kişiyi mutsuz ve huzursuz eder. Gıdı bölgesinde oluşan yağlar bazı durumlarda kilo verilerek giderilebilir. Ancak kilo verilse bile oluşan cilt elastikiyet kaybı ve boyun kaslarının elastikiyetinin kaybetmesi ile zamanla sarkma, gevşeme ve buruşmalar ortaya çıkar. Oluşan bu deformasyonun giderilmesi için estetik müdahale şarttır.

Boyun Germe Estetiği Nasıl Yapılır?

Boyun germe ameliyatı ile deri ve yağ birikimleri boyun bölgesinden kaldırılır ve deri altındaki kaslar kesilip dikilerek yeniden yapılandırılır. Boyundaki fazla yağlar alındıktan sonra cildi sıkılaştıracak cihazlarda kullanılır. Ameliyat izleri kulak içi ve kulak arkası saçlı deri gibi alanlarda gizlendiği için belli olmaz. Yapılan bu işlemden sonra yöntemin uygulandığı kişilerde cildin yapısı ve genetik faktörlerin de belirlemesi ile 8-15 yıl arasında kalıcılığı vardır’ açıklamasını yaptı.