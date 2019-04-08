Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97365
ALTIN
238.122
DOLAR
5.6821
STERLİN
7.4066
EURO
6.3995
Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor
Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam...
Gençler değer kazandı
Gençler değer kazandı
4 yılda 8. teknik adam!
4 yılda 8. teknik adam!
Başakşehir tam yol ileri
Başakşehir tam yol ileri
Nöbetçi noter uygulaması
Nöbetçi noter uygulaması

Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi Dr. Atılay Yaylacı, alerjik hastalıkların tüm dünyada giderek arttığını belirterek, "Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor. Burun tıkanıklığına bağlı burun silme ihtiyacı, geceleri uykuyu alamama ve uyku sırasında horlama, hastaların günlük iş yaşamlarını etkilemekte" dedi.

Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi Dr. Atılay Yaylacı, alerjik hastalıkların tüm dünyada giderek arttığını belirterek, "Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor. Burun tıkanıklığına bağlı burun silme ihtiyacı, geceleri uykuyu alamama ve uyku sırasında horlama, hastaların günlük iş yaşamlarını etkilemekte" dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:26
0 Okunma
Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor

KOCAELİ - Alerjik hastalıklardaki artışa dikkat çeken Dr. Atılay Yaylacı, bu rahatsızlığın daha çok genetik yatkınlığı olan bireylerde görüldüğünü söyledi. Dr. Yaylacı, "Alerji, çevredeki bazı maddelerin kişinin bağışıklık sistemi tarafından bu maddelere karşı gösterilen aşırı bir reaksiyon. Bunun sonucunda eğer burunda oluşmuşsa burun iç zarı, mukozasında bir ödem oluşuyor. Daha çok genetik yatkınlığı olan bireylerde görülmekte. Alerjik hastalıklar tüm dünyada giderek artmakta. Bu oran yüzde 40'lara dayanmış durumda. Alerjik nezle en sık görülen alerjik hastalık. Yüzde 30'unda insanların alerjik saman nezlesi mevcut. Ülkemizde ise bu oran yüzde 20-25 arasında, yani her 4 kişiden 1'i alerjik saman nezlesi olduğu tespit edilmiş. Alerjik nezle ve diğer alerjik hastalıklar bulaşıcı değildir. Kişiden kişiye buluşma gibi bir söz konusu yoktur" diye konuştu.



'ALERJİK HASTALIKLAR GENETİK'

Alerjik hastalıkların genetik olduğunu vurgulayan Dr. Atılay Yaylacı, "Anne veya babada alerjik rahatsızlık varsa olacak olan çocukların yüzde 30'unda alerjik hastalık gelişebiliyor. Anne ve babanın ikisinde de aynı hastalık varsa bu oran çocuklarda yüzde 40 civarına çıkmakta. Bu genetikle beraber çevresel faktörler hava kirliliği, aldığımız gıdalar, sigara dumanı bu genetik yatkınlıkla birleşip alerjik hastalıkları oluşturuyor" dedi.

'YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR'

Dr. Yaylacı, alerjik nezlenin günlük yaşam kalitesini de etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Alerjik nezlenin bulguları en sık gördüğümüz burun kaşıntısı, sık sık hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, kulaklarda kaşınma ve özellikle alerjik nezle de gözlerde kaşıntı kızarıklıklar oluşuyor. Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor. Burun tıkanıklığına bağlı burun silme ihtiyacı, geceleri uykuyu alamama ve uyku sırasında horlama, hastaların günlük iş yaşamlarını da etkilemektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alerjik NezlesiYaşam Kalitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Atar: Binlerce insan hastalığını bilmeden yaşıyor
Prof. Atar: Binlerce insan hastalığını bilmeden yaşıyor
TRILOGY CİHAZI İLE KANSERE “DUR!” DEYİN! 
TRILOGY CİHAZI İLE KANSERE “DUR!” DEYİN! 
Sağlık ve fit yaşam festivali "Diyet Fest" başlıyor
Sağlık ve fit yaşam festivali "Diyet Fest" başlıyor
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin
Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin
Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
Bakan Koca: 'Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
Kanser tedavisine yoga desteği
Kanser tedavisine yoga desteği
"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"
"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans