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Aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vakaların yüzde 50'den fazlasının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirterek, üçüncü doz aşı konusunda ise "Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3'üncü doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum" dedi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 19:47
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Aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nun salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ile 3 doz aşı uygulaması gündemiyle toplandığını aktaran Bakan Koca, aşı programının başarılı şekilde sürdüğünü ve bunun Koronavirüs Tablosu'ndaki günlük verilerden de takip edildiğini belirtti. 

'AKTİF VAKALARIMIZIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI 30 YAŞ ALTI'

Koca, aktif vakalarla ilgili gelinen son duruma ilişkin, "Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır" ifadelerini kullandı.

'ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI ŞİDDETLE ÖNERİYORUM'

Koca, 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler yapıldığını bildirerek şunları aktardı:

"Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3'üncü doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum. Vaka sayılarının günlük 28- 30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir. Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın. Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19AşıVakaHasta
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