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AKCİĞER KANSERİNDE RADYOTERAPİ UMUT VERİYOR! 

Akciğer kanseri oluşumu her ne kadar tek bir sebebe bağlanamaz ise de hastaların %90’ının öyküsünde sigara içimi yer almaktadır. Günde içilen sigara miktarı ve içilen yıl sayısı arttıkça risk artmaktadır. Uzun süre sigara içenlerin yaklaşık 1/7’sinde akciğer kanseri gelişir. Sağlık Notlarında Bu hafta Akciğer Kanserinde Radyoterapi uygulamaları hakkında konuşuyoruz. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin Radyoterapi Uygulamasının yöntem ve tedaviye katkılarını sizler için anlatıyor. Maske ve Sosyal Mesafe kuralına uyarak normalleşme sürecine ayak uydurmaya çalışalım. Herkese sağlıklı haftalar,

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:05
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AKCİĞER KANSERİNDE RADYOTERAPİ UMUT VERİYOR! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Akciğer Kanseri Nedir? Bahseder misiniz?

Akciğer solunum yoluyla vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organıdır. Vücudumuzda yer alan her bir yapı gibi akciğerde hücrelerden yapılmıştır. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer hücrelerinden birinin bir şekilde değişime uğrayarak ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalması ve akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. 

1930'lara kadar pek sık görülmeyen primer akciğer kanseri, zaman içinde en sık görülen kanser türlerinde başlarda yer almaya başlamıştır. 1960'lı yılların öncesinde akciğer kanseri erkek hastalığı olarak nitelendirilirken, bu yıldan sonra kadınlarda da sigara kullanımının artmasına bağlı olarak sıklığı artmaya başlamıştır. 

İşte Akciğer kanserinin belirtileri:

* Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden öksürük 

* Kalıcı göğüs ağrısı

* Kan tükürmek 

* Nefes darlığı

* Hırıltılı nefes alıp-vermek.

* Sık sık zatürree veya bronşit olması ve geçmemesi

* Boyun ve yüzde şişkinlik

* İştahsızlık ve kilo kaybı

* Yorgunluk

olarak kabaca sıralanabilir. Bu bulgular akciğer kanserinden veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Akciğer Kanseri Kaç Çeşittir?

Akciğer kanserleri mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre basitçe küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak iki gruba ayrılabilir. Her tip akciğer kanseri farklı şekilde büyür, gelişir ve tedavi edilir

Akciğer Kanserinde Radyoterapinin Öneminden Bahseder misiniz?

Radyoterapi, akciğer kanserinde son derece önemli bir tedavi yöntemidir. Akciğer kanserinde radyoterapi (RT) hastalığı tamamen tedavi etmek ya da semptom kontrolü­ne yönelik olarak uygulanabilmektedir. Tümörün çıkartıldığı bölgede, kalmış olabilecek tohumları yok ederek, kanserin o bölgede tekrarlamasını büyük oranda engelleyebildiği gibi; lokal ileri hastalıkta cerrahi olarak çıkarılması mümkün olmayan veya bazı hastalıklar nedeniyle operasyon yapılması mümkün olmayan hastalara ve cerrahiyi kabul etmeyen hastalara kemoterapi ile eş zamanlı yada tek başına uygulanabilir. Definitif RT, cerrahi ol­maksızın primer olarak, cerrahi sonrası adjuvan ve cerrahi öncesi neoadjuvan olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca küçük hücreli akciğer kan­serinde (KHAK) koruma amaçlı tüm beyin RT’si uygulanmaktadır. 

Radyoterapi Uygulama Yönteminden Bahseder misiniz?

Radyoterapi alacak hastalar öncelikle immobilize edilmek amacıyla çeşitli sabitleme sistemleri üzerinde tedavi şeklinde pozisyonlandırılır. Takiben solunumun çeşitli evrelerinde planlama tomografisi çekilerek bilgisayar üzerinde kanserli bölge ile tutulan bölgesel lenf nodları ve çevredeki riskli organlar tek tek çizilerek hastanın 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur ve tedavi planlaması yapılır. En mükemmel plan elde edildikten sonra hasta kliniğe davet edilerek tedavisine başlanır. Bazı tedavi cihazlarında solunumu takip eden sistemler mevcuttur. Tedavi esnasında solunum sensorları sayesinde hasta solunumu takip edilerek tedavi buna göre yapılır. Erken evre Akciğer Kanserlerinde stereotaktik radyocerrahi (tek seferde yüksek doz radyoterapi uygulanması) ya da stereotaktik vücut radyoterapisi (yüksek doz radyasyonun 3-6 seferde uygulanması) uygulanabilir. Ayrıca nefes borusunu tutan kanserlerde brakiterapi (yakından tedavi) uygulanabilir. 

Radyoterapi ağrısı, sızısı olmayan bir tedavi yöntemidir. Kanserli bölgeye belli bir mesafeden cihazla uygulanır

Radyoterapi Yan Etkileri Nelerdir?

Radyoterapi sırasında radyoterapi uygulanan alanda cilt üzerinde kızarıklık yanık benzeri yan etkiler oluşabilir. Yemek borusu tedavi alanında olduğunda özofajit denilen yemek borusu içinde yaralar oluşabilir. Bu durum beslenmeyi bozabilir. Tedaviye ara verilmesini gerektirebilir. Tedavi bölgesinde akciğer, kalp gibi yaşamsal organlar ve boyun omurilik sıvısı da bulunduğundan, bunların zarar görmemesi için, modern teknikler ve cihazlar kullanılmaktadır. 

Ancak herşeye rağmen, Akciğer Kanseri önlenebilir hastalıklar arasındadır. Sigara içiminin bırakılması ya da sigara içilmemesi bu hastalığın insidansının azalmasında ve ölümcül olan bu hastalıktan ölümlerin önüne geçilmesinde en etkili yöntemdir.

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Son Güncelleme: 01.06.2020 14:17
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Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi ErtekinAvrasya HastanesiAKCİĞER KANSERİNDE RADYOTERAPİSumru AydınSağlık Notları
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