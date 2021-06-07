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Akcan Çetinkaya güzellik sektöründe başarısını konuşturuyor

Estetik ve güzellik sektöründe adını dünyaya duyuran Akcan Çetinkaya Belçika, Hollanda ve Türkiye’de adını  altın harflerle kazıdı. 

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:26
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Akcan Çetinkaya güzellik sektöründe başarısını konuşturuyor

HABER MERKEZİ

Akcan Çetinkaya, “Sektörde iddialıyım, benim için öncelik gönül  verdiğim bu işte hep başarılı olmak. Sektörün önde gelen isimlerinden eğitim aldım ve Poland’da Klinika Prenciesse, Hollanda’da Natural Beauty Academy’de uzmanlık belgelerimi tamamladım.” dedi. 

Danışanlarının istediği her işlemi güven içerisinde gerçekleştiren Akcan Çetinkaya’nın yaptığı cerrahi işlemler sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı estetikler ile Akcan Çetinkaya Instagram’da acemidoctorrrr hesabıyla kısa sürede fenomen oldu.

Akcan Çetinkaya kimdir? 

Şu anda Hem Türkiye’de hemde Avrupa’nın bir çok bölgesinde  Belçika / Hollanda ' da yer alan merkezinde by.akcanbeautystudio  her alanda uzmanlığıylq ;   Face Dolgu, Botoks ,mikro botoks  Mezoterapi , Leke İşlemleri, Göz Altı ve Göz Üstü Morluklarına , Plazma, Somon DNA, gibi bir çok işlem uygulamakta ve uygulatmaktadır. 

Bunlarla beraber JAWLİNE , BOTOKS , FRANSIZ ASKI , DUDAK DOLGUSU , BURUN DOLGUSU , ve Anlaşmalı uzmanlarla yapmış olduğu anlaşmalar ile Estetik Cerrahinişlemleriyle birlikte eğitimler alarak  sektöründe sürekli öncülük yapmaktadır.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
GüzellikAkcan çetinkayaSektörEstetik
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