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Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin

Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, kanserli çocukların tedavi sürecinde, sağlıklı kardeşlerin ihmal edilmesinin onların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin

Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, kanserli çocukların tedavi sürecinde, sağlıklı kardeşlerin ihmal edilmesinin onların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:23
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Ailelere uyarı: Kanser hastası çocuğun kardeşini ihmal etmeyin

İSTANBUL - Aile üyelerinden birine kanser tanısı konulması zorlu bir süreci başlatıyor. Bu kişi bir çocuk ise durum daha da zorlaşıyor. Böyle bir durumda anne ve babanın tüm dikkat, şefkat ve ilgilerinin hasta çocuğa yöneldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocuğun sağlıklı abi, abla ve kardeşlerinin bu süreçte ihmal edildiklerini düşünerek psikolojik gelişimleri açısından olumsuz etkilenebildiğini ifade etti.

"ALINGANLIKLARI ARTIYOR"

Prof. Dr. Tunç Fışgın, kanserli çocukların tedavi sürecinde diğer sağlıklı kardeşlerin ihmal edilmemesinin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Tedavi sürecinde aileler sağlıklı kardeşlerin, 'Ben de lösemi olmak istiyorum. Siz hep onunla vakit geçiriyorsunuz', 'Ben de hasta olup hastaneye yatmak istiyorum' gibi söylemlerini bizlerle paylaşıyor. Hele ki sağlıklı kardeş ergenlik döneminde ise algısı çok farklı ve alıngan olabiliyor. Tedavi sürecindeki ailelerde sıklıkla gözlemlenen ve anne-babaların da kendileriyle çokça paylaştığı bu durum, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından önem taşıyor" dedi.

"İLGİ VE UMUT HEP CANLI TUTULMALI"

Dikkat ve ilginin hasta çocuğa kaymasıyla sağlıklı kardeşlerin ihtiyaç ve isteklerinin gözardı edilmeye başlanabileceğini belirten Prof. Dr. Fışgın, kanserli çocuğun tedavisini sürdüren aileler için sağlıklı kardeşlere yaklaşımla ilgili tavsiyelerini şöyle paylaştı:

"Çocuğun hastalığı makul ölçülerde tüm çekirdek aile ile paylaşılmalı ve aile içi görev dağılımı hep birlikte konuşulmalı. Sürecin paylaşımı istenmeli ancak sağlıklı kardeşten yaş grupları göz önünde bulundurularak destek alınmalı.Sağlıklı kardeşlerinde sevgi, şefkat, ilgi ve aile ile birlikte vakit geçirme ihtiyaçları karşılanmalı. Kardeşler arası iletişim ve birliktelik verimli bir şekilde sürdürülmeli. Sürecin geçici olacağı vurgulanmalı ve umut her zaman canlı tutulmalı. Tüm bu önerilere ek olarak, bu süreçte konu hakkında deneyimli hekimlerden, çocuk psikiyatri uzmanlarından ve psikologlardan destek alınması ve süreci yaşayan ailelerin bir araya getirilerek deneyim paylaşımı için ortam sağlanması aileleri rahatlatabilir. Aileler sağlıklı kardeşlerinde en az hasta çocuklar kadar ilgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunu unutmamalı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç FışgınKanseri Hastası çocuk
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