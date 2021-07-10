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Afyonkarahisar'da termal otel satılacak

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otel satışa çıkarıldı

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:00
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Afyonkarahisar'da termal otel satılacak

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otel satışa çıkarıldı

Afyonkarahisar Merkez Dörtyol Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı termal otel ihaleyle satılacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya-Afyon Devlet Karayolu’nun 10. kilometresinde 24 bin 269 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu olan otel, her birisi 4 bodrum+zemin+8 normal kat olmak üzere toplam 13'er katlı inşa edilmiş 4 bloktan oluşuyor. Otelin 1. bodrum katında 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor. 

Otelde 144 standart oda, 154 suit oda mevcut. Otelin bulunduğu bölge son yıllarda termal turizm alanında büyük bir atağa geçmiş olup, civardaki 5 yıldızlı termal oteller ve villalar özellikle bayram ve tatil zamanlarında tam kapasite ile çalışmaktadır. 240 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan otelin ilk satış ihalesi 23 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTermal Otel
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