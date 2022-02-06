Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza

ANTALYA'da, merdivenden düştükten sonra gittiği özel hastaneye acilden giriş yapmasına rağmen 300 lira ücret alınan Zeliha Meticeler'in (93) şikayetini değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastadan alınan ücretin iadesine, hastaneye de bu ücretin 5 katı tutarında ceza kesilmesine karar verdi. 

06 Şubat 2022 Pazar 10:18
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza

Antalya'da yaşayan Zeliha Meticeler, 2020 yılında oturduğu apartmanın yönetim toplantısına katıldı. Buradan çıktığı sırada ayağı merdivene takılan Meticeler, düşüp başından yaralandı. Meticeler, kızı tarafından yakında bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Meticeler'e, gerekli işlemlerin ardından taburcu edileceği söylendi. İşlemleri tamamlamak için görevlilerin yanına giden kadından 300 lira ödeme istendi. Meticeler, acilden giriş yaptığını ve sosyal güvencesi olduğunu söyleyerek itiraz etti ancak itiraza rağmen ödeme alındı. Bunun üzerine Meticeler, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı olan oğlu Neşet Gündüz'e durumu bildirdi. Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumu yazılı iletti. Bir süre sonra şikayeti inceleyen SGK'dan gelen yazıda, alınan ücretin iade edilmesi için ihtarda bulunulduğu ve hastaneye para cezası kesildiği kaydedildi.

Ücret istenince şaşırdığını belirten Zeliha Meticeler, “Apartmanın toplantısı vardı. Oradan çıktıktan sonra kapının biraz ilerisindeki eğimi göremedim ve takılıp düştüm. Düşünce alnım yarıldı. Kızım yanımdaydı hemen hastaneye götürdü. Orada yapılan tedavilerden bizden belli bir ücret aldılar. Halbuki ben emekliyim, benden ücret talep ettiler. O gün ödemek zorunda kaldık" dedi.

'PARAYI İADE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Yapılanın yanlış uygulama olduğunu söyleyen Neşet Gündüz ise “Annem durumu bana bildirdi. Böyle bir durumda ücret alınmaması gerektiğini, Hasta Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliklerinde böyle bir şey olmadığını söyledim. Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor. Bizzat arayıp durumu hastaneye bildirdiğimde parayı iade edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine CİMER'e bireysel başvuruda bulunduk" diye konuştu.

Hasta hakları konusunda tüketicilerin daha bilinçli olması gerektiğini söyleyen Gündüz, “Bir süre sonra SGK tarafından bize bize geri dönüş sağlandı. Hastanenin alınan ücreti iade edeceği, kuruma da bu tutarın 5 katı ceza kesildiği bildirildi. Hastaneye kesilen para cezası tahsil edildi. Hastaneden de paramızı istediğimiz zaman alabileceğimiz söylendi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Acilden Giriş Yapan Hastadan Alınan ücrete IadeHastaneHastaAcilücretCezaAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor
Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor
Diyarbakır için uzman uyarısı
Diyarbakır için uzman uyarısı
'Çocuklarda dijital bağımlılık öfke, takıntı ve kaygıya neden oluyor'
'Çocuklarda dijital bağımlılık öfke, takıntı ve kaygıya neden oluyor'
'Molnupiravir kullanımı ABD ve AB'de beklenenin altında'
'Molnupiravir kullanımı ABD ve AB'de beklenenin altında'
'Omicron' döneminde çocuk vakalar, yüzde 100 arttı
'Omicron' döneminde çocuk vakalar, yüzde 100 arttı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Kluge : Omicron’dan kaçış yok
Kluge : Omicron’dan kaçış yok
'Önce SMA testi, sonra nikah'
'Önce SMA testi, sonra nikah'
Prof. Dr. Şener: Şubatın sonundan itibaren hızlı düşüş bekliyoruz
Prof. Dr. Şener: Şubatın sonundan itibaren hızlı düşüş bekliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma