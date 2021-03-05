ACİL SERVİSTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sağlık-Sanayi işbirliği çalışmaları çerçevesinde Coşkunöz Holding CITS ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Anabilim Dalı ortaklığı sonucu pandemi döneminde acil servislerde hastaların triajını dijital olarak gerçekleştirebilecek akıllı cihaz geliştirildi.

Başvuru anında hasta-sağlık çalışanı temasını en aza indirerek hastaların doğru polikliniğe en hızlı şekilde yönlendirmesini yapabilecek olan PandeMİK isimli cihaz aynı zamanda bünyesine entegre edilmiş olan dijital termometre ile hastanın ateşini ve puls oksimetre cihazı ile oksijen saturasyonunu ölçerken bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın pandemi tarama algoritmasında yer alan soruları yönlendiriyor.Yaklaşık 5 dakikadan daha kısa sürede dokunmatik ekran aracılığı ile triajı gerçekleştirebilen cihaz, hastanın hangi polikliniğe gideceğine dair yönlendirmesini cep telefonuna sms göndererek tamamlıyor. Elde ettiği bilgileri hastane sistemi içinde hasta dosyasına aktarabilen ve zaman içinde güncellenebilme özelliğine sahip cihazın geçerlilik testlerini ve çalışmalarını yapmak üzere BUÜ Acil Anabilim Dalı ile ortak çalışma başlatıldı.

Patent ve Etik Kurul başvuruları yapılan prototipin geliştirilmesinde öğretim üyeleri Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşı, Doç. Dr. Şehime G. Temel, Coşkunöz CITS ekibi ile birlikte çalıştı.