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67 öğrenci hastanelik oldu

Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu

67 öğrenci hastanelik oldu

Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu

03 Kasım 2019 Pazar 00:00
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67 öğrenci hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR (DHA)

Afyonkarahisar'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi, bazıları da çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2019 05:55
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTavuk Döner
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