Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir
Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları...
SMA hastası Doğu, tedavisi için yardım bekliyor
SMA hastası Doğu, tedavisi için...
Trabzonsporlu futbolcular transferin gözdesi
Trabzonsporlu futbolcular transferin gözdesi
Türkiye’de 7 milyon 940 bin üniversite öğrencisi var
Türkiye’de 7 milyon 940 bin...
Fazla ekmek tüketenlere bağışıklığı zayıflatabilir uyarısı
Fazla ekmek tüketenlere bağışıklığı zayıflatabilir...
İş fırsatları için hemen tıkla!

6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsın, daha küçükler 1 ay bekleyebilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York'ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1'in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, "Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir" dedi.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:33
0 Okunma
6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsın, daha küçükler 1 ay bekleyebilir

ANKARA - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya, Covid-19 salgınında gelinen aşama hakkında açıklamada bulundu. Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde okulların 31 Ağustos'ta açılması ihtimalini değerlendiren Ceyhan, karar verilmesi için son haftayı beklemeye gerek olmadığını savunarak, "Yani biz bu tedbirlerle, bu uyum oranlarıyla belli ki 31 Ağustos öncesinde bundan çok daha iyi bir durumda olmayacağız. O yüzden şimdiden belirlenebilir. Sayılarda çok ciddi artışlar olursa tabi okulların açılması yeniden gözden geçirilecektir, mutlaka" diye konuştu.

'RİSKLERİ GÖRÜP KÜÇÜK ÇOCUKLARI BAŞLATMAK DAHA DOĞRU'

Ceyhan, bu konuda New York modelinin örnek alınabileceğini ifade ederek, "New York'ta, eyaletin milli eğitim kurumu açıklama yaptı. Dedi ki 'Testlerin pozitiflik oranı yüzde 1'in altına indiği anda okulları açacağız ve de her gün 70 bin test yapacağız.' New York'un nüfusu 8 milyondur, biz bunun 10 katı büyüklüğünde bir ülkeyiz. Biz 700 bin test tabi ki yapamayız ama daha düşük de olsa 100 binler civarında test yapmalıyız. Biz de o zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi, tabi rakama karar verilebilir, baştan belirleyerek, yani hangi durumlarda açık kalacak, hangi şartlar ortaya çıkarsa okullar yeniden kapatılacak, şartlarını önceden belirleyerek ancak öyle açabiliriz" dedi.

31 Ağustos'ta bütün öğrencilerin ders başı yapması yerine kademeli bir başlangıcın tercih edilebileceğini dile getiren Ceyhan, "Bütün sınıfları bir anda açmanın ben çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Genellikle uygulamalarda şu var; Öncelikle 6'ncı sınıf ve üstü çocukların sınıflarını açmak, onları bir süre 'riskler nereden geliyor, ne kadar oluyor' diye gözledikten sonra küçük çocukları başlatmak daha doğru. Örneğin bizde de 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir ve o bir ay gözlendikten sonra, işte sorunlar neler oluyor, nasıl kontrol altına alabiliyoruz gibi, ondan sonra açılabilir" ifadelerini kullandı.

'AİLELERE EVDE EĞİTİM HAKKI VERİLMESİ GEREKİR'

Yine New York'ta salgın nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemeyen ailelere hak tanındığını anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Tabi ki o insanlara, 'Hiç korkmayın, hiçbir şey olmayacak' diyemiyorsunuz. Çünkü okullar gerçekten çok riskli salgın açısından. Hatta o yaş grubu çocuklar özellikle yetişkinlerden daha çok bulaştırıyorlar. O yüzden bir grup aile, eğer çocuğunu göndermek istemiyorsa, şu anda bunun için hukuksal engeller var ama, o ailelere bu dönem için çocuklarının evde eğitimine devam edebilmesi, internet üzerinden de olsa ve sene kaybetmemeleri ve herhangi bir yaptırım olmaması şeklinde bir hak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani okullar açılabilir, ardışık eğitim ya da karma eğitim uygulanabilir, bazı dersler okulda bazı dersler evde gibi, ama isteyen de bu derslerin tamamını evde alabilmeli. Bu şartları sağlayabilirsek hem sınıflardaki kalabalıklar önlenmiş olur, daha az çocuk okula gider, mesafe sağlanabilir."

Okullar için hazırlanan salgın rehberinde yer alan öğrenciler arası sosyal mesafenin 1 metre olması kuralının çok riskli olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Minimum 1,5 metre olmalı, hatta maskelerini çıkarıyorlarsa çocuklar ders sırasında; ki mutlaka çıkaracaklar belli dönemlerde, güvenli mesafe 2 metre aslında. Ama 1,5 metrenin altı gerçekten ciddi şekilde riskli. Rehberde bazı yerlerde düzeltmeler yapılması lazım" dedi.

'İKİNCİ DALGA YAŞAYAN ÜLKE YOK'

İsrail'de bin 335 çocuğa virüs bulaşması nedeniyle okulların kapatıldığını, şimdi 6'ncı sınıftan itibaren tekrar açılmasının planlandığını söyleyen Ceyhan, "Daha küçük çocuklar için henüz açış kararı vermediler. Şu andaki tartıştıkları şey, açarlarsa da o gruplara şeffaf plastiklerle bölünmüş, birer kişilik kafes gibi ortamlarda eğitim verdirmek" dedi.

Salgında ikinci dalga ihtimalini de değinen Ceyhan, ikinci dalga olması için vakaların sıfırlanması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şu anda dünyada böyle bir durum olmadığı için ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil. Bir de şu global ortamda, ülkeler arası ilişkiler bu kadar yakınken, her ülke için ayrı ayrı ikinci dalga tanımlamak çok yanlış olur. Bütün dünya geneli için konuşmak lazım. Yani bizim şu anda yaşadığımız artışlar ya da bu daha da artacaksa bundan sonraki artışlar birinci dalgadaki dalgalanmalar. Şu anda dünyada ikinci dalgayı yaşayan bir ülke yok. Herkes şu anda birinci dalgayı bitirme peşinde. Çünkü, siz hani diyelim ki işte birinci dalgayı bitirdiniz, olmuyor ki. Çin bitiriyor, Rusya'dan sınırdan yeniden vaka giriyor, hala sıfırlayamadılar. O yüzden ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet CeyhanOkulların Açılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir
Tedavi edilmeyen kasık fıtığı organları çürütebilir
Fazla ekmek tüketenlere bağışıklığı zayıflatabilir uyarısı
Fazla ekmek tüketenlere bağışıklığı zayıflatabilir uyarısı
Virüsün hastalar üzerinde ilk çıktığı zamanki etkisi değişmedi
Virüsün hastalar üzerinde ilk çıktığı zamanki etkisi değişmedi
Bakan Koca'dan sıkı tedbir uyarısı!
Bakan Koca'dan sıkı tedbir uyarısı!
Kovid yüzünden ölümden dönen doktor konuştu!
Kovid yüzünden ölümden dönen doktor konuştu!
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti
KKKA'dan bu yıl 61 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır
Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır
'Aşı, 2021 bahar ayında hazırlanmış olabilir'
'Aşı, 2021 bahar ayında hazırlanmış olabilir'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı