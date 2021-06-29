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'50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı'

29 Haziran 2021 Salı 10:31
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'50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı'

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması, hayatı olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altını, güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Diyarbakır'da kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Termometrenin 41 dereceyi gösterdiği kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akıl, sıcak havaların özellikle damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyonu olan hastalarda çok ciddi tansiyon değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişileri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Kalp krizi riskine de dikkat çeken Akıl, "Özellikle damar tıkanıklığı ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sıcak havalar, çok ciddi bir tansiyon değişikliğine neden olabilir. Bunun yanında dehidratasyon dediğimiz sıcak havalardaki sıvı kaybı, buna bağlı kan dolaşımında bir yavaşlama ve kalp krizlerini artırabilir. Onun için özellikle 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişiler için güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da en kısa sürede işlerini halledip evlerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hastalar sıcak havalarda şunlara dikkat etmeli; birincisi, saat 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse dışarı çıkmamaları gerekir. İkincisi, bol sıvı tüketmeleri gerekir. Üçüncüsü, direkt güneş ışığına maruziyetten sakınmaları gerekir özelikle saat 10.00 ile 15.00 arasında. Dördüncüsü de bu sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınmak gerekir ve beşinci olarak da rahat giysiler giymek gerekir" diye konuştu. 

'MASKELER DAHA SIK DEĞİŞTİRİLMELİ'

Sıcak havada maskelerin terleme sonucu ıslandığını da aktaran Doç. Dr. Akıl, "Maske kullanımıyla ilgili de tabi bu sıcak mevsimde maskelerin terlemesi ve buna bağlı ıslanması oluyor. 2-3 saatte bir değiştirilen maskelerin daha sık aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz" dedi.

Kent sakinleri de sıcaklıktan yakınarak, maske takmalarının zorlaştığını söyledi. Tarihi surlarının dibinde gölgede duran Muhammed Nesih Çalım, "Diyarbakır yanıyor resmen. Bu sıcakta otobüse bindiğimde korunma amaçlı maske takmam gerekiyor ama çok sıcak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Güneşin En Yoğun Olduğu Saatler50 Yaş üzeri
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