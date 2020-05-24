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5 ilde 'Covid-19'u yenen 97 kişi immün plazma bağışladı

TÜRK Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan 5 ilde, 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün plazma bağışında bulunuldu.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:02
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5 ilde 'Covid-19'u yenen 97 kişi immün plazma bağışladı

Sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' teşhisi konulan birçok hasta, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. 'Covid-19'u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar, aynı hastalıkla mücadele edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illerinde 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün plazma bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, immün plazma bağışının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Covid-19'a yakalanıp iyileşen vatandaşlarımız aynı hastalıkla mücadele eden başka insanların tedavilerine bir katkı sunuyorlar, bu insanlara umut oluyorlar. Covid-19' hastalığına yakalanıp iyileşen herkesi immün plazma bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Hem İl Sağlık Müdürlüklerimiz hem Türk Kızılay'ının bir arama ekibi var. 'Covid-19'u yenen vatandaşlarımızı telefonla aramaktayız gerekli şartları taşıyan bağışçı adaylarını bağış merkezlerimize davet ediyor, gerekirse ulaşımlarını sağlıyoruz. Bölgemizde 97 kişiden immün plazma bağışı aldık. Bu sayı her geçen gün artıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19Pandemiİmmün PlazmaKanKızılay
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