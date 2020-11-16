3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor

İSTANBUL - Türkiye, pandemiye rağmen dünya sağlık turizminden aldığı payı artırmayı sürdürüyor. Dünya genelinde 100 milyar doları aşan dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye; birçok ülkeye üst düzey sağlık hizmeti sunuyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 bin hastaya hizmet veren Türkiye sağlık turizmi, 2023 yılında 1,5 milyon sağlık turisti ağırlayarak 10 milyar dolarlık gelir elde etmeyi ve dünya sıralamasında ilk 3’e yükselmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl sağlık turizminden 1 milyar doları aşan gelir elde eden Türkiye’nin, bunun yaklaşık yüzde 60’lık kısmını estetik operasyonlardan sağladığı görülüyor. Bu alanda Türkiye’yi ön plana çıkaran en önemli etkenin, cerrahi ve cerrahi olmayan tüm estetik operasyonlarda kullanılan en yeni teknolojiler olduğu belirtiliyor.

“EN YENİ TEKNOLOJİLER, PLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARA YOL GÖSTERİYOR”





Bilgisayar ve akıllı cihazlar üzerinden sanal görüntüler izleme imkânı sunan 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin, günümüzün plastik cerrahi operasyonlarında yol gösterici bir rol üstlendiğini söyleyen İsviçre merkezli teknoloji şirketi Arbrea Labs CEO’su Dr. Endri Dibra “Türkiye, dünya sağlık turizminden en büyük payı alabilmek için çok güçlü bir altyapıya, hizmet kalitesine ve uzman kadrosuna sahip bir ülke. Dünyada gelişen en yeni teknolojileri de hızla sektöre uyarlayarak, dünya ülkeleri tarafından ilk tercih edilen ülkelerden biri haline dönüştü. Plastik cerrahi operasyonlarda kullanılan 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin de operasyonların başarı oranını ve dolayısıyla hasta memnuniyetini artırıcı çok önemli bir işlevi bulunuyor” diye konuştu.

HASTALARIN BEKLENTİLERİ KADAR, ANATOMİLERİNİN DE DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

Sundukları 3D artırılmış gerçeklik çözümlerinin, yüz şekillendirme ve meme estetiği başlıklarında gerçekleştirilen plastik cerrahi operasyonlarda, hasta ve cerrah açısından çok önemli kazanımları olduğuna dikkat çeken Arbrea Labs CTO'su Dr.Niko Benjamin Huber de “İsviçre merkezli bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’ye kazandırdığımız 3D artırılmış gerçeklik çözümleri ile plastik cerrahi operasyonların çok önemli bir aşamasını oluşturan hazırlık sürecinde, hem cerrahlara hem de hastalara yol gösteriyoruz. Estetik açıdan vücudunun herhangi bir bölgesinden memnuniyetsizlik duyanlar, genellikle beğendikleri ünlülerin fotoğraflarıyla uzmana başvurma yolunu seçiyor. Oysa özellikle plastik cerrahi operasyonlarda hastaların beklentileri kadar, anatomilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Fotoğrafta harika görünen bir burun ya da göğüs, hastaya uygulandığında aynı sonuçları vermeyebilir. Çünkü hastanın anatomisine ya da kas yapısına uygun değildir. Ancak cerrahlar, hastaların seçimlerini sadece beğenilerine bırakmamak gerektiğini onlara anlatmakta zorlanabiliyor. 3D artırılmış gerçeklik çözümleriyle bu sorunun önüne geçilebiliyor. 3D teknolojisi, tam da bu noktada yüz şekillendirme ve meme estetiğinde bir devrim niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

“ESTETİK OPERASYONLARDA HASTA MEMNUNİYETSİZLİĞİ SIFIRA İNİYOR”

Arbrea Labs Türkiye Sorumlusu Seyyid Doğan ise, “Yüz şekillendirme ve meme estetiği için iki ayrı versiyonu bulunan bu uygulama ile hastalara şikâyetçi oldukları bölgelerde sanal gerçeklik üzerinden 3D gerçek görüntü ortamı yaratılıyor. Örneğin, burnundan şikâyetçi olan bir hasta, uygulama sayesinde operasyon sonrasında nasıl bir burna sahip olabileceğini 3 boyutlu olarak görebiliyor. Hasta ve cerrah uygulamayı kullanarak 3D görüntü üzerinden beklentiye ve anatomiye en uygun burun şeklini elde edebiliyor. Meme estetiğinde de hastaların beklentileri ve anatomilerinin yanı sıra kas dokularının da dikkate alınması gerekiyor. Bu noktada da hastaların istekleriyle gerçekler, tam olarak uyuşmayabiliyor. 3D artırılmış gerçeklik çözümleri, sunduğu gerçek görüntü ile henüz operasyonun hazırlık aşamasındayken sonucu net olarak ekrana yansıtıyor. Hastalar da kendileri için en uygun sonucu hayal etmek yerine, 3 boyutlu görüntü üzerinden görebiliyor. Böylece hastalar, ünlülerin fotoğraflarını kullanmak yerine ne istediklerini net olarak ifade edebilirken, cerrahlar da hastalara uygulama ve görünüm hakkında daha gerçekçi bilgilendirmelerde bulunabiliyor. Uygulama sayesinde bu tür operasyonlarda hasta memnuniyetsizliği de neredeyse sıfıra iniyor” dedi.

“HASTA VERİLERİ KORUMA ALTINDA TUTULUYOR”

Doğan, “Uygulama ile hastalar ve cerrahlar arasında hızlı ve etkili bir iletişim kurulmasına olanak sağlarken, zamandan tasarruf ederek daha hızlı bir dönüşüm elde ediyoruz. Hasta verilerini mahremiyet ilkelerini gözeterek koruma altına alıyoruz. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay olan uygulama, tamamen taşınabilir bir çözüm sunuyor ve tarayıcı gerektirmeden akıllı cihazlar üzerinden çalışabiliyor. Uygulamayı kullanarak estetik operasyonlarda hasta memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak isteyen cerrahlar, 3D artırılmış gerçeklik çözümlerini arbrea-labs.com üzerinden detaylı olarak inceleyebiliyor” diye konuştu.