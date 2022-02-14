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3 büyükşehirde vaka sayıları arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:50
3 büyükşehirde vaka sayıları arttı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada  889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu açıkladı. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaBakanKoronavirüsVaka
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