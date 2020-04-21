Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler...
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca:...
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre'...
Yaralanmalara dikkat!
Yaralanmalara dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

281 immün plazma hastanelere gönderildi

Türk Kızılay, koronavirüs tedavisi görüp iyileştikten sonra plazmalarını bağışlayan Dr. Kürşat Reşat Demir ve Dr. Hasan Balıkçı'yı berat ve madalya ile ödüllendirdi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Bugüne kadar 281 adet immün plazma alındı. Bunlar da hastalarda kullanılmak üzere hastanelere gönderildi" dedi.

21 Nisan 2020 Salı 13:40
0 Okunma
281 immün plazma hastanelere gönderildi

ANKARA - Ankara'da Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, dünyada koronavirüs salgınıyla yaklaşık 4 aydır mücadele verildiğini söyledi. Altan, "Bu salgında ülkemiz çok güzel sınav verip şimdiye kadar başarıyla bu salgınla mücadeleyi yürüttü. Korona salgınından kurtulup da iyileşen kişilerden, diğer hastaları iyileştirmek için kanlarını alıyoruz, immün plazmalarını alıyoruz. Bu plazmaları diğer hasta olan kişilerde kullanıyoruz. Bugüne kadar 281 adet immün plazma alındı. Bunlar da hastalarda kullanılmak üzere hastanelere gönderildi" dedi.

'2 BAĞIŞA BERAT, 3 BAĞIŞA MADALYA'

İlk bağışçıların Kürşat Demir ve Hasan Balıkçı olduğuna vurgu yapan Altan, Türk Kızılay olarak 3 immün plazma bağışında bulunanlara övünç madalyası, 2 bağış yapanlara berat vermeyi kararlaştırdıklarını hatırlattı. Altan, "Kürşat Bey, bugün 3'üncü bağışını yapıyor, Hasan Bey de 2 bağış yaptı. Diğer bağışçılarımızın övünç madalyalarını da il il daha sonra onları toplayarak vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Trabzon şu anda bağışlarda önde gidiyor. Diğer illerden de iyileşen hastalarımızı biz bağış yapmaya bekliyoruz. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar bir yanda sahada can için çalışırken hem de bir yanda canlarından can vererek iki şekilde hastalarımıza şifa vermek için mücadelelerini sürdürüyorlar. Allah onların sağlığını daim etsin, eksikliğini göstermesin" ifadelerini kullandı.

Altan, konuşmasının ardından plazma bağışçısı doktorlardan 3'üncü kez bağışta bulunan Kürşat Reşat Demir'e övünç madalyası ve beratı, 2 bağış yapan Hasan Balıkçı'ya da beratını verdi.

'HERKESE BU BAĞIŞI YAPMASINI TAVSİYE EDİYORUM'

Kürşat Reşat Demir, sahada hekim olarak çalışmanın yanı sıra bu şekilde bağış yaparak da faydalı olmanın son derece mutluluk verici olduğunu söyledi. Demir, "Bu süreçte Kızılay’ın da buna öncülük etmesi ayrıca sevindiriyor bizi. Bu hastalığı atlattıktan sonra mutlaka plazma bağışında bulunmalarını önermiştim. Hiçbir hastaya, hastalığı atlatan kişiye zararı olmadığını söylemiştim. Aradan 2 hafta geçti bu 3'üncü bağışım ve gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntım yok. Mümkün olan kriterlere uyan herkesin de bu bağışı yapmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'VEFA BORCU OLARAK GÖRÜYORUM'

Hasan Balıkçı ise sahada çalışmanın görevlerinin bir parçası olduğunu; ama bağış yapmanın da aynı önemde olduğunu kaydederek, "Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum. Plazma verdiğim için gerçekten mutluyum tedaviye katkıda bulunduğum için. Bunun korkulan yanları var. Bana çok soru geldi 'enfeksiyon riski var mı' diye. Herkeste farklı kit kullanılıyor. Gayet steril, güvenli bir ortamda hiçbir donörü tehlikeye atmıyoruz burada, kesinlikle öneriyorum. İnsanlar tedavinin parçası olsunlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayKoronavirüs Tedavisiİmmün PlazmaDr. Kürşat Reşat DemirDr. Hasan Balıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralanmalara dikkat!
Yaralanmalara dikkat!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Bu yaz sahillerde iç içe geçmek olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Bu yaz sahillerde iç içe geçmek olmayacak
TEB: Hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak
TEB: Hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacak
Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor
Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
Çocukluk Çağı Kanserleri Erişkinlerden Farklı Seyrediyor! 
Çocukluk Çağı Kanserleri Erişkinlerden Farklı Seyrediyor! 
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
'İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor'
'İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı