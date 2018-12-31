Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90471
ALTIN
217.460
DOLAR
5.2728
STERLİN
6.6960
EURO
6.0314
AVM'ler doldu taştı
AVM'ler doldu taştı
İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı
İstanbul'da yılbaşı önlemleri
MHP'de 402 belediye başkan adayı açıklandı
MHP'de 402 aday açıklandı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Son Dakika
Suriye sınırına obüs sevkiyatı

2018'de 267 engelli personel istihdam edildi

Sağlık Bakanı Koca, 2018 yılında bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 267 engelli personelin istihdam edildiğini bildirdi.

2018'de 267 engelli personel istihdam edildi

Sağlık Bakanı Koca, 2018 yılında bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 267 engelli personelin istihdam edildiğini bildirdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:24
0 Okunma
2018'de 267 engelli personel istihdam edildi

TBMM 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkta boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli personel alımlarının, bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro imkanları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabildiğini belirtti.

Koca, "2018 yılında bakanlığımız ve bağlı kuruluşlara 267 engelli personel yerleştirilmiş olup yüzde 3 oranında engelli memur kontenjanı doldurulmuştur." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı KocaEngelli Personel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisi Küçük Endişesi Büyük Bir Saç Meselesi; BİT
Kendisi Küçük Endişesi Büyük Bir Saç Meselesi; BİT
İltihaplı Eklem Romatizması erken tanı ile önlenebilir!
İltihaplı Eklem Romatizması erken tanı ile önlenebilir!
413 ilaç geri ödeme listesine alındı
413 ilaç geri ödeme listesine alındı
'Depresyonu yenen molekül araştırması'na ödül
'Depresyonu yenen molekül araştırması'na ödül
Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli
Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin 10 Altın Kural! 
Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin 10 Altın Kural! 
Sedef hastalığı
Sedef hastalığı
KALP HASTALIKLARINDA CİNSEL AKTİVİTE/ ÇOCUKLARDA SPOR
KALP HASTALIKLARINDA CİNSEL AKTİVİTE/ ÇOCUKLARDA SPOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ