Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1438.72
ALTIN
486.14
DOLAR
8.4566
STERLİN
11.7406
EURO
10.0451
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Son Dakika
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Son Dakika
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Konya'da sanayi arsası satışı
Son Dakika
Konya'da sanayi arsası satışı
Konya'da sanayi arsası satışı
Son Dakika
Konya'da sanayi arsası satışı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
İş fırsatları için hemen tıkla!

1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 14:57
12 Okunma
1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

ANKARA, (DHA)

Vaka sayısı en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 28 Ağustos-3 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı1 HaftaCovid19Vaka SayısıSağlık Bakanı Fahrettin Kocaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez'
'Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez'
"Grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir"
"Grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir"
Tuvalet eğitimi için ideal dönem; 18-36 ay arası
Tuvalet eğitimi için ideal dönem; 18-36 ay arası
‘Anevrizma 40 yaş üstünde daha sık görülüyor’
‘Anevrizma 40 yaş üstünde daha sık görülüyor’
Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir
Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir
'Burnu akan çocuk koronavirüs olabilir' 
'Burnu akan çocuk koronavirüs olabilir' 
Kızılay’dan çağrı; ‘Sen de ilk yardım kahramanı ol’
Kızılay’dan çağrı; ‘Sen de ilk yardım kahramanı ol’
Ailelere önemli uyarı; norovirüs yüzeylerde 3 hafta kalabiliyor
Ailelere önemli uyarı; norovirüs yüzeylerde 3 hafta kalabiliyor
Bebeklerde görülen Pnömotoraks mutlaka tedavi edilmeli…
Bebeklerde görülen Pnömotoraks mutlaka tedavi edilmeli…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma