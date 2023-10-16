Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, TSS'nin yükselişini ve sunduğu cazip avantajları masaya yatırıyor. Buna göre yılın ilk 8 ayında prim üretimi yüzde 190,2 büyüyen TSS, sağlık branşının lokomotifi haline geldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan verilere göre de ağustos ayı itibarıyla özel sağlık sigortası ve TSS poliçelerine ilgi hızla büyümeye devam ediyor.

Ülkede özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı 9 milyonu aşarken TSS yaptıran sigortalı sayısı ise 3 milyon 614 bin kişi olarak kayıtlara geçti. TSS toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,2 artışla 10,6 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle TSS'nin toplam sağlık branşındaki payı yüzde 24,4'ten yüzde 27,2'ye yükselirken, hayat dışı prim üretimindeki payı da yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıktı.

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan tedavileri ve hizmetleri kapsayarak, bireylerin hastane masrafları, ameliyatlar, ilaçlar, laboratuvar testleri ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede hizmet almasını sağlayan TSS, prim artışlarına bağlı olarak daha cazip hale geldi.

Son dönemde maliyet artışının yanı sıra ciddi bir sağlık enflasyonunun söz konusu olması TSS'yi özellikle SGK'lılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Bunun yanında, SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde de hizmet almak isteyenler, yurt dışı tedavi hizmetlerinin de sağlık sigortası kapsamında olmasını tercih edenler ve serbest meslek çalışanları gibi SGK kapsamında olmayan bireyler için özel sağlık sigortası daha uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Sağlık hizmeti sağlayıcıların fiyat artışlarındaki belirsizlikler nedeniyle vatandaşın daha uygun fiyatlarla sağlık hizmetine olan erişimine olanak veren TSS'ye olan rağbetin gelecek dönemde daha da artması bekleniyor.

TSS'yi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan 0-80 yaş arasındaki herkes satın alabiliyor. Emekli veya çalışan ayrımı olmaksızın SGK'lı ve 80 yaşın altındaki herkes bu poliçenin teminatlarından yararlanabiliyor. Bununla beraber, her sigorta şirketinin TSS'ye giriş yaşı farklılık gösteriyor.

Eğer ömür boyu yenileme garantisi kazanılmışsa, TSS her yaşta kullanmaya devam edilebiliyor. Fakat ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadıysa sigorta şirketi bu belirlenen yaş sınırından sonra poliçeyi yenilememe hakkına da sahip olabiliyor.

Sağlık gibi kişiye özel ve önemli bir konuda kişisel danışmanlığın öneminin farkında olan Sigortam.net, müşterilerine ihtiyaç duyduklarında ya da kafalarına bir soru takıldığında güvendikleri, kendilerine özel olarak atanmış bir danışmandan destek alma imkanı sunuyor.