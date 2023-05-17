İSTANBUL- Bu gerekçeden doğan İklim Kliniği, “İklim krizi aynı zamanda acil müdahale edilmesi gereken bir sağlık krizidir” diyen Yuvam Dünya Derneği liderliğinde, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi iş birliği ile kuruldu. Prof. Dr. Emine Didem Kiraz Evci, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Prof. Dr. Melih Elçin, Prof. Dr. Utku Perktaş, Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Prof. Dr. Hasan Bayram, Prof. Dr. Cansın Saçkesen, Dr. Zeynep Komesli ve Dr. Burçin İkiz gibi Türkiye’nin önemli bilim insanlarının bilim kurulunda yer aldığı İklim Kliniği projesi ilk etkinliğinde, başrole sağlık bilimleri öğrencilerini alıyor.

İklim Kliniği: Sağlık Bilimleri Konferansı adıyla 20 Mayıs’ta ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan konferansta önde gelen bilim insanları, sanatçılar, iletişimciler ve uzmanlar, sağlık bilimleri öğrencilerine ‘iklim krizinin neden bir sağlık krizi olduğunu’ anlatacak. Yerli ve yabancı önemli bilim insanlarının yanında Kerem Bürsin, Nil Karaibrahimgil, Buket Uzuner gibi yenilikçi ve alanında uzman isimlerin de katılacağı konferansta, neslimizin hikayesi haline gelen iklim krizinde sağlık bilimleri öğrencilerinin nasıl roller benimseyecekleri konuşulacak.

Viatris, Sanofi, Menarini ve Imuneks Farma desteğiyle ilk etkinliğini gerçekleştiren İklim Kliniği; öğrenci konferansının ardından özel sağlık araştırmaları, müfredat projeleri, özel iklim sağlık okulları ve dönüşüm projeleri ile sağlık alanında yer alan herkesin iklim krizi ile baş etme becerisini geliştirmeyi ve krizin etkilerine karşı direncini artırmayı hedefliyor.

HABER: MERVE ELÇİ