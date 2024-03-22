Koca, Bayrampaşa’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ali Fuat Başgil Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Koca, bir esnafın "Enflasyona karşıyız." demesi üzerine, "Hepimiz karşıyız, enflasyon denen canavar yok olmalı." ifadesini kullandı.

Giyim ürünleri satan bir esnaf da Bakan Koca'ya bir yakınının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ameliyat geçirdiğini söyleyerek, hastanenin imkanlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Koca ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi hastanelerin sayısını artırmak gerektiğini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında Koca, vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirip karanfil dağıttı.

"Depreme dayanıklı, 256 izolatörlü, yeni nesil hastanelerimizden biri olacak"

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde de acil servisteki hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Ardından açıklama yapan Koca, Bayrampaşa Devlet Hastanesinin 13 bin metrekare kapalı alana sahip ve 100 yataklı olduğunu söyledi.

Koca, Bayrampaşa'nın daha büyük, ihtiyaca cevap verebilecek üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bayrampaşa'ya yapılacak hastanenin, üçüncü basamak olarak düşündüğümüz hastanenin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı ve 2025 yılının aralık ayında bitmek üzere planlandı, ihalesi de ona göre yapılmış oldu. Firma da belli olmuş oldu. Bu yapılacak hastanenin büyüklüğü proje değişikliği de yapılarak 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 400 yataklı, 100 yoğun bakım yatağı ayrıca olan bir üçüncü basamak hastane olacak. Yani bütün birimlerin, branşların yetkin olduğu, bu anlamda hastanın bir başka hastaneye sevkinin olmadığı şeklinde planladığımız, kurguladığımız bir hastane inşa ediliyor olacak. Sadece anjiyoda 4 anjiyo cihazı planlandı. Onkoloji ve diğer birimlerimiz de burada söz konusu olacak."

Bakan Koca, Bayrampaşalıların gelecek yıl sonu itibarıyla bir üçüncü basamak hastaneye kavuşmuş olacaklarını dile getirdi.

Bayrampaşa'da otopark sorunu olduğunu bildiklerini vurgulayan Koca, "Proje değişikliğiyle 400 araçlık otoparkı 800 araçlık otoparka dönüştürdük. Yapılacak hastane depreme dayanıklı, 256 izolatörlü bir hastane olacak dolayısıyla bu anlamda da yeni nesil hastanelerimizden biri olacak." dedi.

Yoğun bakım doluluk oranları

Yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, iki ay kadar önce Türkiye'de kısmen, İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69, İstanbul'umuzda ise yüzde 72. Servis yatak doluluk oranı ise Türkiye'de yüzde 60, İstanbul'da yüzde 66. Bu anlamda yoğun bakım ve servis yataklarımızda Türkiye'de olmadığı gibi, İstanbul'da da iki ay önceki yoğunluk söz konusu değil. Bu anlamda daha rahatız."

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp gelmeyen hastalar hakkında da konuşan Koca, vatandaşın randevularla ilgili yer yer birtakım sorunlar yaşadığını bildiklerini, sorunun özellikle yan dal branşlarda olduğunu belirtti.

Yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Ben birkaç defa söyledim. 'Herhalde sorumlusu vatandaşımız görülüyor.' diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz. Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

Konuyla alakalı örnek de veren Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin, randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni, bizler bakanlık olarak, vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Cumhur İttifakı'nın Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar eşlik etti.