HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralanıp, il sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sacit Pişgin'in cenazesine katılarak: "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler. Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz." dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN