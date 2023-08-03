Günümüzde bireylerin daha iyi bir görünüme sahip olmak amacıyla başvurduğu çeşitli medikal estetik ve estetik cerrahi prosedürler vardır. Bu kapsamda burun estetiği ve saç ekimi farklı yaş gruplarındaki kadınların ve erkeklerin sıklıkla başvurduğu prosedürler arasında yer alır. Cerrahi olan ya da olmayan her tür estetik prosedürün iyi sonuç vermesi kişi özelinde planlama yapılmasına ve uygulamanın uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. Siz de farklı alanlarda uzman ve deneyimli doktorlara ulaşmak için Medyland online randevu platformunu tercih edebilirsiniz. Burun estetiği Ankara ve saç ekimi Ankara gibi özelleştirilmiş aramalar yaparak alanının en iyi doktorlarından hızlı ve kolay bir şekilde randevu alabilirsiniz.

Saç ekimi mikro müdahalelerle yapılan bir işlemdir. Alanında uzman ve deneyimli doktorların gerçekleştirmesi halinde saç ekimi pratik ve güvenilir bir süreçtir. Saç ekimi hasta özelinde belirlenen çeşitli yöntemlerle uygulanabilir. Saç ekimi işleminden optimum fayda sağlanması için dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar vardır.

Bunlardan biri saç ekimi uygulamasından 10 gün önce kan sulandırıcı ilaç kullanımına ara vermek ve uygulamadan sonraki 10 gün boyunca da kan sulandırıcı ilaç kullanmamaktır. Diğer bir önemli nokta ise sigara kullanımıdır. Önerilen saç ekimi uygulamasından 10 gün önce sigara kullanımına da ara vermek ve bu arayı uygulamadan sonra da sürdürmektir. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin, cildi hücresel düzeyde etkiler. Cildin kendi kendini onarma sürecini yavaşlatır. Saç ekimi prosedüründen sonra sigara içmek, cildin kendi kendini iyileştirmesini buna bağlı olarak iyileşme sürecini yavaşlatan önemli bir unsurdur. Buna bağlı olarak hastanın günlük yaşamına dönüşü sekteye uğrayabilir.

Saç ekimi uygulamasından sonra iyileşme süreci hangi tekniğin kullanıldığına ve hastanın yapısal özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte genellikle 1 hafta içinde iyileşme sağlanır. Ancak iyileşme sürecinde hastanın, doktor tavsiyelerine uymaması ve iyileşmeyi geciktirecek yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmesi halinde bu süre uzayabilir.

Sayfa: https://www.medyland.com/burun-estetigi-rinoplasti/ankara

Saç Ekiminden Sonra Nasıl Beslenmeli?

Saç ekiminden sonra doğru ve dengeli bir beslenme programı uygulamak saçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa sahip olmak anlamına gelir. Çıkması beklenen saçların kalitesini artırmak için beslenme programına biotin ve demir içeren gıdalar eklenebilir. Yağlı balıklar, ceviz, yoğurt, yumurta, ıspanak ve badem gibi gıdaların tüketilmesi yalnızca saçlar için değil aynı zamanda kişinin genel sağlık durumunun iyileştirilmesi için de önerilir.

İşlenmiş gıdalar tüketmek kanser başta olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Salam, sosis, fast food, cips, hazır kurabiye, kraker, margarin ve gazlı içecekler insan sağlığını genel olarak olumsuz yönde etkileyen koruyucu maddeleri, aşırı miktarda şeker, tuz ya da fruktoz mısır şurubu gibi kimyasal bileşenler içerdiğinden saç ekiminden önce ve sonra tüketilmemelidir.

Sayfa: https://www.medyland.com/sac-ekimi/ankara

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi hastane ortamında yapılan bir mikrocerrahi işlemidir. Saç seyrelmesi ve dökülmesi sorununa yönelik kalıcı bir çözümdür. Androgenetik alopesi yani erkek tipi saç dökülmesi sorununu giderme amacıyla uygulanabilecek kalıcı ve etkili bir çözüm olan saç ekimi aynı zamanda çeşitli nedenlerle oluşan yara izlerini ve çeşitli saç hastalıkları nedeniyle yaşanan saç kaybını da giderebilir.

Saç dökülmesi günümüzde sık karşılaşılan bir kozmetik sorundur ve her ne kadar erkeklere özgü bir sorun olduğu düşünülse de zaman zaman kadınların da yaşadığı bir problemdir. Uzmanların görüşü, günde 50 ila 100 saç teli dökülmesinin normal olduğu yönündedir. Bu rakamların üzerine çıkan saç dökülmelerinde ise bir uzmana başvurulması önerilir. Saç dökülmesi sorunu PRP ve saç lazeri gibi çeşitli saç tedavilerinin uygulanması yoluyla azaltılabilmesine ya da önlenebilmesine karşın yoğun derecede saç dökülmesi sorunu olan kişilerde başvurulması gereken yöntem saç ekimidir.

Saç ekimi prosedürü farklı yöntemlerle uygulanabilse de, genellikle genetik olarak dökülmeye dayanıklı saç köklerinin bulunduğu ense bölgesinden saç kökleri toplanır. Kellik ya da seyrelme meydana gelen bölgelere kanallar açılır ve saç kökleri ekilir. Saç ekimi temelde üç aşamadan oluşur. İlk aşamada saç köklerinin alınacağı donör bölge işlem için hazırlanır, FUE motoru yardımıyla saç kökleri tek tek toplanır. Her biri ortalama 2-3 kıl içeren ve greft olarak adlandırılan köklerin zarar görmemesi çok önemlidir. Ekim yapılacak bölgenin özelliklerine göre uygun büyüklükte ve derinlikte kanallar açılarak, ekilen saçların çıkma oranı ve operasyon başarısı olumlu yönde etkilenebilir. Ayrıca doğru yönde açılan kanallar sayesinde doğal bir görünüm elde edilebilir. Toplanan köklerin açılan kanallara 40 ila 45 derecelik açılarla yerleştirilmesi sonrasında saç ekimi prosedürü tamamlanır.

Saç ekimi uygulamasında kullanılan tekniklerin temelinde, köklerin mikro motor yardımıyla toplandığı ve lokal anestezi altında uygulanan mikro cerrahi bir yöntem olan FUE tekniği bulunur. Köklerin alınması sırasında kullanılan cihazlar, kanalların açımı ve köklerin ekimi sırasında kullanılan medikal aletler her teknik özelinde farklılık gösterebilir.

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