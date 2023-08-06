Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuya yönelik düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu kişiyi şüpheli görerek takibe aldı.

Tedirgin hareketlerde olduğu görülen yolcunun valizi, narkotik dedektör köpek yardımıyla arandı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine valizler, X-Ray tarama cihazından geçirildi. Yapılan incelemede, yabancı uyruklu yolcunun valizinin etrafındaki çerçevenin iç kısmına gizlenmiş beyaz toz maddeler bulundu.

Valizde bulunan maddenin bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi.

Operasyonda, 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

HABER:MERVE ELÇİ