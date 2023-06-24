İstanbul

İSG'den yapılan açıklamaya göre, 51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip havalimanı, beklenen tatil yoğunluğuna karşı çeşitli önlemler aldı.

İlk 5 ayda 14 milyon yolcu sayısına ulaşan İSG, bayram ve yaz tatili süresince de yolcularına rahat ve konforlu bir seyahat deneyimi sunabilmek için gereken planlamaları yaptı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, yolcuların sorunsuz bir şekilde uçuş kapılarına ulaşmalarını sağlamak için terminal işletme biriminde ekstra personel planlaması yaptıklarını belirterek, güvenlik ve temizlik ekiplerine de ilave personel tedariki sağladıklarını anlattı.

En büyük hedeflerinin; "terminalde yolculara temas ettikleri her noktada kaliteli, hızlı ve konforlu hizmet sunmak ve misafirlere mükemmel bir seyahat deneyimi yaşatmak" olduğunu kaydeden Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:

"Tatil yoğunluğunu etkin bir şekilde yönetmek için de gerek terminal içi operasyon ekiplerinde gerek güvenlik kontrol noktalarında ek personel görevlendirdik. Aynı zamanda operasyonel süreçlerimizi yapay zeka desteğiyle takip ediyoruz. Kalabalık oluşan alanlara anında müdahale edip destek ekipleri yönlendiriyor, süreçleri hızlandırıyoruz."

"Tüm önlemleri aldık"

Berk Albayrak, bu yıl yaz sezonunun başlangıcının, bayram tatili ve hacca gidişlerle birleştiğini belirterek, havalimanı operasyonlarında bu birleşimden doğacak yoğunluğu iyi yönetebilmek adına gereken tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Albayrak, "Dijital çözümlerimizle, yolculuk öncesi işlemleri daha hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Misafirlerimiz Sabiha Gökçen Mobil Uygulaması'ndan tüm uçuş bilgilerini anlık takip edebilirken, terminalimizde bulunan self servis kioskları ile check-in işlemlerini yapabilir, çipli pasaportları ile Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’ni kullanarak sıra beklemeden pasaport işlemlerini tamamlayabilir." ifadelerini kullandı.

Tatil sezonunu yeni destinasyonlarla da desteklediklerini belirten Albayrak, bu ay itibarıyla İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı'na, Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'deki, Ürdün Amman ve Rusya Kazan'daki havalimanlarına uçulabileceğini anlattı.

AA