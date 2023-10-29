Haber: Elif Hayvalı

Sabancı Holding tarafından, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında hazırlanan özel reklam filmi, her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği New York’un ünlü Times Meydanı’nda yayınlandı.

#BaşkaCumhuriyetYok mesajıyla meydanda bulunan dev ekranlarda yayınlanan reklam filminde, Cumhuriyet’in Türkiye ve Türk insanı için öneminin altı çizilirken; eğitimden kalkınmaya, sürdürülebilirlikten teknolojiye, gençlerden kadınlara, sayısız projeyle Cumhuriyet’i çalışarak yaşatmanın önemine vurgu yapıldı.