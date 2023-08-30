ANKARA (AA) - Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin kahramanları ile tüm şehit ve gazileri şükranla yad etti.

"Bizler, zaferin ardından birlik ve beraberlik içerisinde Anadolu'yu yeniden inşa ve ihya etmiş bir milletiz" diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Maddi olarak zayıf düştüğümüz dönemler olmuşsa da; bizler maneviyatımızdan aldığımız güçle düştüğümüz yerden her seferinde yeniden kalkmayı başarmışızdır. Farklı ideolojiler değil ortak inancımız, meseleler karşısında farklı değerlendirmelerimiz değil ortak değerlerimiz bizi biz yapmış ve böylelikle bu mübarek toprakları hep birlikte kendimize vatan yapmayı başarmışızdır. Bugün, tam 101 yıl evvel Dumlupınar'da nihai zafere ulaştığımız gündür. Bugün, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen milletçe zaferimizi ilan ettiğimiz gündür."

Karamollaoğlu, iktidarın politikalarını eleştirerek, seçim kazanma hırsının, devlet yönetme sorumluluklarının önüne geçtiği görüşünü savundu.

Büyükşehirlerde artan kira fiyatlarına da değinen Karamollaoğlu, iktidarın bu sorunun yanı sıra kantin, kırtasiye ve servis ücretleri konusunda çözüm üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.