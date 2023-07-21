Adıyaman

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararname sonrası, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Türkiye'den Rusya'ya 2021 yılında 67 milyon 965 bin dolarlık domates ihracatı yapılmış, bu rakam 2022 yılında 33 milyon 629 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye, Rusya'ya 29 milyon 563 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirmişti.

Domates ihracatındaki kotanın Rusya tarafından 500 bin tona çıkarılması, hem üreticiler hem de ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.

"Ülkemiz için çok önemli bir gelişme"

SERA-BİR Başkanı Pekdemir, AA muhabirine, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Bu artışın hem üreticiler hem de ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Pekdemir, "Rusya bizim için önemli pazarlardan bir tanesi. Bizim, Rusya'ya 2023 yılının ilk 6 ayında 29 milyon 563 bin dolarlık bir ihracatımız vardı. Rusya'nın kota arttırması, Türk seracılığı ihracatının biraz daha artmasını sağlayacak. Bu kota artışı seracılar için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatımız 326 milyon 99 bin dolara ulaşmıştı. 2022 yılında yapılan tüm ihracat rakamlarına çok yaklaşmıştık, inanıyorum ki yıl sonuna kadar domates ihracat rakamlarında çok güzel miktarlara ulaşacağız." dedi.

Pekdemir, Rusya'nın kota miktarındaki artışın, sera sektörünün gelişmesine de katkısının bulunacağını belirterek, sektörün büyümeye devam etmesiyle istihdam oranının da artacağını vurguladı.

İyi tarım uygulaması modeliyle Türkiye'de üretimi yapılan domatesin, girdiği her pazarda talep gördüğünü anlatan Pekdemir, "İyi tarım uygulamalarıyla üretilip arılı sistemlerle doğal ortamlar sağlanarak üretilen bu domateslerin kalite ve lezzetine alışan tüketicilerin de bu ürünlere taleplerinde artış oluyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda salkım domateslere büyük ilgi var. Rusya'nın kotayı yeniden yükseltmesi ve Avrupa'daki yeni pazarlarımızla beraber ihracat rakamlarımızın yıl sonunda zirveye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde serada topraksız tarım üretimi yapan İbrahim Kılıç ise Rusya'nın kota arttırmasının, tüm üreticiler gibi kendisini de sevindirdiğini aktararak, "Karar sonrası bölgemizdeki sera üretimi yapan arkadaşlarla görüştük, Rusya'nın kota miktarını arttırması, hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Bizim burada ürettiğimiz ürünlerin satışıyla ülkemize daha fazla döviz girişi sağlayacağız inşallah. Hem ülkemiz için hem de üreticilerimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA